Antrenorul Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), concluzii după cantonamentul divizionarei terțe în Antalya: „Ne-am atins multe dintre obiective”
Antrenorul Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), concluzii după cantonamentul divizionarei terțe în Antalya, gruparea din Cetatea Marii Uniri disputând în Turcia și 3 jocuri de verificare
CSM Unirea Alba Iulia a înregistat două remize, cu Brabrand FC 2-2 și FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1, respectiv un eșec, 1-2 cu FC Toktogul, în stagiul centralizat extern.
Citește și: Portarul Răzvan Ducan, transfer la CSM Unirea Alba Iulia, din postura de liber de contract
„Cantonamentul a decurs foarte bine, am avut condiții foarte bune pentru a ne pregăti și a juca trei meciuri bune și foarte utile pentru noi în această perioadă. În cele trei meciuri am încercat să oferim jucătorilor minute aproximativ egale, pentru a putea lua cele mai bune decizii odată cu prima etapă din 2026. Am întâlnit adversari în primele două meciuri peste nivelul nostru, dar eu zic că am făcut două meciuri foarte bune, iar în al treilea joc un adversar apropiat de noi ca nivel, meci în care am ratat foarte multe ocazii”, a spus Militaru.
„Cred că ne-am atins multe dintre obiectivele propuse, atât din punct de vedere tehnic, tactic și fizic pentru acest cantonament, dar mai ales două lucruri foarte importante: 11 zile cu antrenamente și meciuri pe terenuri de iarbă naturală, iar al doilea lucru – toți băieții sunt fără nicio problemă medicală după aceste zile încărcate. Este un progres în înțelegerea a ceea ce vrem să jucăm și sunt sigur că, odată cu meciurile oficiale, echipa o să arate foarte bine„, a menționat principalul Unirii Alba Iulia pentru pagina oficială a clubului.
„Pentru următoarele două săptămâni până la începutul sezonului îmi doresc să putem continua pregătirea și în țară pe terenuri de iarbă, băieții să fie la fel de receptivi și serioși la antrenamente, precum și să începem să punem accent, odată cu ultimul meci amical, și pe rezultat, lucru care până acum nu a fost obiectivul cel mai important”, a mai adăugat acesta.
*La lot, nu cred că vom mai fi modificări”
„La nivelul transferurilor, dacă mai există vreun jucător liber de contract care ne poate ajuta și pe care clubul și-l poate permite, ne-am bucura. Dar, deocamdată, lotul cu care lucrăm este unul consistent și nu cred că mai pot apărea modificări, cum de altfel nu au fost decât două veniri de jucători în această iarnă, plus portarul Dican venit în ultimul moment. Încredere, unitate, consistență și luptă până la final trebuie să fie cuvintele care să ne caracterizeze în următoarele 3-4 luni de zile.”, a punctat Dragoș Militaru
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
