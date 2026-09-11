CSM Unirea Alba Iulia, campioana transferurilor, campanie incredibilă de achiziții: 25 de jucători veniți și 24 de plecări, pentru ediția 2026/2027 din Liga 3!

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, campanie incredibilă de transferuri: 25 de jucători achiziționați, 24 de plecări, pentru ediția 2026/2027 din Liga 3!

Situație mai rar întâlnită la CSM Unirea Alba Iulia, echipa care atacă pentru al treilea an consecutiv promovarea în Liga 2, „alb-negrii” achiziționând 25 de jucători și despărțindu-se de alte 24 de fotbaliști, începând din luna iulie!

Conform DEX, adverbul „incredibil” (poate fi utilizat uneori ca adjectiv) înseamnă „care este de necrezut„, sinonime fiind „ciudat„, „necredibil„, „necrezut„, „neverosimil„

*Trei supraviețuitori, Giurgiu, Indrei și Ondreykovicz

CSM Unirea Alba Iulia a adus 25 de jucători, o cifră aproape incredibilă, un lot întreg, dar atenție, jucătorii under sunt toți împrumutați și niciunul produs al centrului de copii și juniori!!! În cazul „alb-negrilor” era mult mai facil să prezentăm cine a mai continuat… respectiv 3 nume, Giurgiu, Indrei și Ondreykovikz

Sub managementul agentului Bogdan Apostu și antrenorului Cristian Pustai, CSM Unirea Alba Iulia s-a reorganizat din temelii în intersezon, mutând masiv.

daA urmat a 25-a achiziție, anunțată ieri, atacantul congolezul Richard Kule Mbombo, fotbalist cu experiență internațională. Născut la Kinshasa (RD Congo), Richard Kule Mbombo are 30 de ani și a evoluat de-a lungul carierei în campionatele din RD Congo, Belgia, Slovacia, Kazahstan, Letonia, Lituania, India, Georgia și Israel (ultima echipă, Hapoel Afula, liga a 2-a, 27 de meciuri, 3 reușite). Conform clubului albaiulian africanul are un palmares important, fiind campion al Letoniei cu Riga FC, dar și câștigător al Cupei Kazahstanului, alături de Kaisar, și al Supercupei Lituaniei, în tricoul celor de la Sūduva, cu prezențe în competițiile continentale, totalizând 81 de goluri în 246 de prezențe pe „Bătrânul Continent” (a ajuns în 2016, în Belgia, la Anderlecht Under 21).

Totalizând, cele 4 divizionare terțe din Alba, au îregistrat, până în acel moment 67 de fotbaliști noi, campioana fiind CSM Unirea – cu 25 de fotbaliști, mai bine de 30 la sută dintre transferurile din Alba.

CSM Unirea Alba Iulia a adus 25 de jucători, o cifră aproape incredibilă, un lot întreg, dar atenție, jucătorii under sunt toți împrumutați și niciunul produs al centrului de copii și juniori!!! În cazul „alb-negrilor” era mult mai facil să prezentăm cine a mai continuat…

La nivelul „stranierilor”, sunt legitimați 9 fotbaliști la echipele din Alba, cei mai mulți la CSM Unirea Alba Iulia – 6, iar câte unul la celelalte 3. Respectivii fotbaliști provin din Brazilia și Nigeria – câte doi, Iordania, Argentina, Maroc, Coasta de Fildeș, RD Congo.

Firesc, tot gruparea din Cetatea Marii Uniri, pretendentă la promovarea în Liga 2, înregistrează cele mai multe plecări: 24 la număr! Urmează, în top: CSU Alba Iulia – cu 14 plecări, CIL Blaj, cu 12 și Metalurgistul Cugir – cu 10 („roș-albaștrii” fiind echipa cu cele mai puține permutări în efectiv în această vară)

*Mbombo, cu 11 țări la activ

Ultimul venit, atacantul congolez Richard Kule Mbombo, fotbalist cu experiență internațională. Născut la Kinshasa (RD Congo), Richard Kule Mbombo are 30 de ani și a evoluat de-a lungul carierei în campionatele din RD Congo, Belgia, Slovacia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Emiratele Arabe Unite, India, Georgia și Israel (ultima echipă, Hapoel Afula, liga a 2-a, 27 de meciuri, 3 reușite).

Conform clubului albaiulian africanul are un palmares important, fiind campion al Letoniei cu Riga FC, dar și câștigător al Cupei Kazahstanului, alături de Kaisar, și al Supercupei Lituaniei, în tricoul celor de la Sūduva, cu prezențe în competițiile continentale, totalizând 81 de goluri în 246 de prezențe pe „Bătrânul Continent” (a ajuns în 2016, în Belgia, la Anderlecht Under 21).

Veniri CSM Unirea Alba Iulia: Vaida („U” Cluj, împrumut), Tonini (Gloria Bistrița, liber), Prejmerean (CSM Slatina), Chindriș (Gloria Bistrița), Datcu (Sport Team București, împrumut), Chiorean (Gloria Bistrița), A. Dumitru (FC Botoșani), Misarăș (CSC Dumbrăvița), Anton (Ceahlăul Piatra Neamț), Cutean (FC Bihor, împrumut), Donca (Olimpia Satu Mare), R. Avram (Gloria Bistrița), Ondreykovicz (CFR Cluj, împrumut), Ayeni (Viitorul Cluj, împrumut), Salka (UTA Arad), Bălan (Concordia Chiajna), Covaci (Gloria Bistrița, împrumut), Ghazoini (Olimpia Satu Mare), Niakate (SCM Zalău), Moga („U” Cluj), Silvășan (Corvinul Hunedoara, împrumut), Cordeiro (KS Besa, Albania), Fufezan (Viitorul Cluj), M. Manea (SCM Rm. Vâlcea), Mbombo (RD Congo, ultima dată în liga secundă din Israel).

Plecări CSM Unirea Alba Iulia: Ducan (Rapid), B. Ștefan (FC Voluntari, revenire după împrumut), Roman (CSM Deva), Herlea (Metalurgistul Cugir), Balaur (Metalurgistul Cugir), Ardei (CSM Olimpia Satu Mare), Giosu (Unirea Sântana), Jorza (Olimpia Satu Mare), Butnariu (Metalurgistul Cugir, împrumut), R. Stanciu (CSU Alba Iulia, împrumut), Fetița (Performanța Ighiu), Golda (Olimpia Satu Mare), Ardeiu (Olimpia Satu Mare, împrumut), Borcea (Progresul Mogoșoaia), Mihaiu (CSM Slatina), Banyoi (Lotus Felix), C. Miclăuș (CFR Cluj, revenire), Lambru („U” Cluj, revenire, acum la SCM Zalău), Banu (Aerostar Bacău), Gavrilă (Corona Brașov), Szijj (Nera Bogodinți), Blănaru (CIL Blaj), R. Pîntea (CIL Blaj), Câșlariu (CIL Blaj).

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