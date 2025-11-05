FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în „16″-imile de finală ale Cupei României Under 17! „Alb-negrii”, victorie externă cu Corvinul Hunedoara

CSM Unirea Alba Iulia, calificare în „16″-imile de finală ale Cupei României Under 17! „Alb-negrii”, victorie externă cu Corvinul Hunedoara, scor 3-2 (1-1)

CSM Unirea Alba Iulia a reușit să acceadă în „16″-imile de finală ale Cupei României Under 17, după ce s-a impus la Simeria, scor 3-2 (1-1), în partida cu Corvinul Hunedoara, formație care în primul tur a învins LPS Sebeș (1-0)

Astfel, formația Under 17 a salvat onoarea clubului din Cetatea Marii Uniri, asta după ce, la Under 19, LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia după loviturile de departajare.

De o dispută spectaculoasă, cu răsturnări de situație, au avut parte „alb-negrii” pregătiți de Silviu Miron, de la 1-0 pentru gazde ajungându-se la 2-1 în favoarea albaiulienilor, apoi din nou egalitate și un gol decisiv al uniriștilor, în final

Hunedorenii au punctat primii, din penalty (min. 18), iar vizitatorii au egalat prin rezerva Olar. La reluare, Onilă (63) a dus avantajul de partea oaspeților, egalarea a survenit în minutul 81, iar 3 minute mai târziu L. Vlad a marcat decisiv (3-2 pentru CSM Unirea Alba Iulia)

În campionat cele două combatante sunt colege în Seria 8 (CSM Unirea Alba Iulia pe locul 4, Corvinul pe poziția a șasea, cu 4 puncte mai puțin), în duelul direct, impunându-se Unirea Alba Iulia, scor 5-2, la Micești.

CSM Unirea: Buftea – Ciontea, Ghioancă, Didu, Dîrman, Dicu, Oțel, Mureșan, L. Vlad, Ursa, Onilă (au mai intrat Olar, Gliga, Macavei, Șut, Iodi; nu au jucat Sânmărghitean, Dragomir, Simina).

