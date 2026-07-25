Primul amical, prima victorie: CSM Sebeș – Academia Șona 3-0 | M. Domșa, B. Popescu și Catană, sub comanda lui Doru Oancea
Primul amical, prima victorie: CSM Sebeș – Academia Șona 3-0 | M. Domșa și B. Popescu (Viitorul Sântimbru), sub comanda lui Doru Oancea
CS Municipal Sebeș a învins, scor 3-0 (1-0), Academia Șona, în primul amical al verii, pe „Pielarul”, goluri înscrise de Todea, Șerb și Cosma.
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Gazdele s-au înființat în această vară, iar oaspeții au promovat din Liga 4, cele după urmând să evolueze în SuperLiga Alba.
În distribuția grupării din Sebeș s-au regăsit B. Popescu, M. Domșa, (ex-Viitorul Sântimbru).Alte achiziții sunt Cunțan (Metalurgistul Cugir), Grosu (CSU Alba Iulia), Lazăr și Comșa (Viitorul Sântimbru), Fleacă și Șerb (Industria Galda), Șerban (portar Performanța Ighiu), Șt. Radu și Buligă (Gloria Geoagiu)
CSM: Șerban – Vintilă, B. Popescu, Fleacă, Cunțan – Cristea, Grosu – Todea, Buligă, Alisie – M. Domșa, au mai intrat Ursu, Cătană, Moise, Cosma, Ghitan. Lăncrănjan, Șerb, Vlad. Antrenori Doru Oancea, Dan Comșa.
Alte amicale: *1 august: CSM Sebeș – Interstar Sibiu; *5 august: CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru; *8 august: CFR Simeria – CSM Sebeș; *12 august: CSM Sebeș – CFR Simeria; *15 august: Viitorul Sântimbru – CSM Sebeș; *22 august: Industria Galda – CSM Sebeș
Informații, foto: Dan Comșa
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