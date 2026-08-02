Autostrada Transilvania: Tronsonul Chiribiș–Biharia ar putea fi deschis în decembrie 2026, cu un an mai devreme. Lucrările au depășit 60%, iar asfaltarea avansează rapid

Tronsonul Chiribiș–Biharia, parte a Autostrăzii A3 Transilvania, ar putea fi deschis circulației în decembrie 2026, cu aproximativ un an mai devreme decât prevedea termenul de execuție. Lucrările au depășit 60%, iar constructorul spune că asfaltarea avansează rapid, însă deschiderea traficului până la sfârșitul anului depinde și de condițiile meteo.

„Constructorul este în avans cu lucrările, în ciuda unor dificultăţi şi variaţii pe piaţa de bitum şi a combustibilului. Sperăm să fie în măsură să avanseze în acelaşi ritm. Şi, aşa cum v-am declarat, ne dorim să încercăm finalizarea la sfârşitul anului, dar mai presus de toate ne dorim o lucrare de calitate, standarde la care constructorul a demonstrat că se poate”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR), care s-a aflat în weekend pe şantier, într-o înregistrare video transmisă luni de companie.

Constructorul Beniamin Rus a declarat luni, pentru AGERPRES, că tronsonul Chiribiş-Biharia al A3 ar putea fi deschis circulaţiei în decembrie 2026, dacă ritmul actual al lucrărilor se menţine şi condiţiile meteo permit continuarea lucrărilor.

„Avem un ritm destul de susţinut. Turnăm în fiecare zi între 3.500 şi 4.000 de tone de asfalt, la fel şi beton”, a spus Beniamin Rus, precizând că există premise ca lucrările să fie finalizate astfel încât traficul să poată fi deschis înainte de sfârşitul anului.

Constructorul a subliniat că, potrivit contractului, execuţia era prevăzută pentru o perioadă de 24 de luni, la care se adăugau şase luni pentru proiectare. În aceste condiţii, finalizarea tronsonului în decembrie ar însemna lucrări realizate într-un timp de aproximativ 12 luni, adică la jumătate din termenul iniţial prevăzut pentru construcţie.

„Sperăm să facem o surpriză, să dăm în trafic anul acesta, în decembrie. Sunt premise să deschidem în decembrie”, a declarat Rus.

Deschiderea traficului în decembrie depinde însă şi de evoluţia vremii

Constructorul avertizează că ploile sau alte condiţii nefavorabile ar putea încetini semnificativ lucrările. „Dacă vin ploi sau vine altceva, în momentul ăla nu mai ţine de noi. Ne trezim că într-o lună lucrăm cât într-o săptămână”, a explicat Beniamin Rus.

El a precizat că ritmul şi calitatea lucrărilor au fost apreciate sâmbătă de reprezentanţii autorităţilor care au vizitat şantierul, aceştia declarându-se mulţumiţi de progresul înregistrat.

„Progresul se vede. În ultimele trei luni am ajuns cu asfaltul la aproape 15 km pe sectorul de 28. În spatele meu sunt ultimele lucrări la umpluturile de pământ, pe care vom vedea în următoarele săptămâni asfalt şi aici. Podurile sunt aproape gata, se ridică ultimele grinzi zilele următoare. E bine, suntem la peste 60%. Suntem optimişti că spre finalul acestui an vom atinge un procent care să ne permită deschiderea circulaţiei”, a declarat, pe şantier, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu a menţionat că nu sunt probleme din punct de vedere contractual, fiind la zi cu ceea ce înseamnă ordine de modificare, situaţia de lucrări plătite.

„În fiecare zi mai avansăm cu încă 1,5 kilometri”

Potrivit inginerului Bogdan Hudrigiu, echipele avansează zilnic cu aproximativ 1,5 kilometri pe una dintre căile autostrăzii, în paralel cu lucrările la terasamente, stabilizarea terenului şi drumurile adiacente. Pe şantierul autostrăzii lucrează zilnic circa 700 de oameni, cu aproximativ 600 de utilaje, iar lucrările de asfaltare au ajuns la un ritm de peste 3.500 de tone pe zi.

„În fiecare zi mai avansăm cu încă 1,5 kilometri pe o cale a autostrăzii. E bine, e calitate”, a declarat Bogdan Hudrigiu.

El a explicat că asfaltarea se face cu un finisor cu grindă de 12 metri şi cu ajutorul unui predozator care asigură alimentarea constantă cu mixtură asfaltică. Tehnologia reduce vibraţiile apărute la descărcarea asfaltului din camioane şi contribuie la obţinerea unei suprafeţe uniforme, cu diferenţe de nivel de ordinul milimetrilor.

Tronsonul Chiribiş-Biharia, în lungime de 28,55 kilometri, face parte din Autostrada Transilvania (A3) şi va asigura legătura dintre graniţă şi sectorul Suplacu de Barcău-Chiribiş, realizat de compania Erbaşu. Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului, în valoare de aproximativ 785 de milioane de lei, a fost semnat în aprilie 2024 cu asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, companii din grupul Selina.

În prezent, în Bihor, A3 este circulabilă pe cei 5,35 kilometri dintre Biharia şi Borş II, care fac legătura cu autostrada M4 din Ungaria. Pentru continuitatea traficului spre sud-est, este necesară finalizarea loturilor Chiribiş-Biharia şi Suplacu de Barcău-Chiribiş.

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