CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir

CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Marius Sebaș a plecat la Metalurgistul Cugir

CS Universitar Alba Iulia a încheiat al patrulea sezon succesiv pe a treia scenă fotbalistică pe poziția a patra în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3.

În această vară, formația universitară se va muta din nou, locațiile fiind până în prezent Stadionul „Cetate”, la Galtiu, sau în ultimele două sezoane la „Pielarul” din Sebeș, aceasta fiind și pe fondul echipei de seniori a CSM Sebeș, înființară recent. După toate probabilitățile, „alb-albaștri” vor reveni în Cetatea Marii Uniri, în discuție fiind stadionul din Micești sau „Cetate”.

Tânăra formație studențească va debuta pregătirile în 13 iulie, cu același trio pe banca tehnică, Vasile Ursu, Nicolae Ghișa și Bogdan Bucurică. Amicaleel sunt în luna august, toate în deplasare, cu ACS Mediaș (1 august), Jiul Petroșani (8 august), Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august).

Sunt sigure despărțirile de Sebaș (a ales Metalurgistul Cugir), Bălan, Buzilă, Cîrja și Dumitrescu. Marea majoritate a echipierilor de bază vor rămâne, nume precum Pauletti, Grosu, B. Pop, Milchil, Trifu, Gâțan, Tamaș, Velțan, Stănilă sau S. Pîrv etc. Sunt semne de întrebare pentru E. Vlad, Blagu și A. Mihai (dorit de divizionara secundă Gloria Buzău).

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