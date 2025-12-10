FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă cu o săptămână fiind montate panourile fotovoltaice pe clădire. De asemenea, de curând, 40 de gospodării din comună au fost dotate și ele cu panouri și baterii în valoare de 10.000 de euro fiecare.
,,În săptămâna care a trecut, Școala din Sântimbru și-a primit și ea panouri fotovoltaice, ca parte din proiectul complex de modernizare în care este cuprinsă.
Suntem tare bucuroși că în ultimii ani, toată comuna noastră a făcut pași importanți înspre un viitor modern, curat și eficient energetic – împreună, autorități și locuitori – arătăm tot mai mult că dezvoltarea durabilă nu rămâne doar un ideal, ci devine o realitate la care construim în fiecare zi.
Citește și: 40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată
Și vă amintim cu bucurie și câteva exemple:
Fiecare sat al nostru va avea în curând stații de încărcare pentru vehicule electrice, un pas firesc spre o mobilitate modernă.
Printr-un proiect frumos am reușit să facilităm pentru 40 de gospodării montarea de panouri fotovoltaice și baterii în valoare de 10.000 de euro fiecare, oferind familiilor independență energetică și costuri mult reduse.
Avem Case Parohiale care au accesat programul Casa Verde asigurându-și o reducere importantă de costuri cu energia electrică.
Citește și: FOTO | Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice amenajate în comuna Sântimbru. Alte două urmează să fie amplasate la Coșlariu și Sântimbru sat
Avem mulți locuitori care au făcut singuri același pas, montându-și panourile fotovoltatice fie prin finanțare de la stat, fie prin investiții personale. Și asta arată că înțelegem tot mai mulți importanța îngrijirii față de mediu și în același timp cautând bineînțeles reducerea costurilor gospodăriei proprii.
De ceva timp deja, Primăria are propriul parc fotovoltaic de mare ajutor la reducerea cheltuielilor curente, care acoperă o parte din necesarul instituției.
De asemenea, timp de doi ani, am oferit încărcare gratuită pentru toate automobilele electrice.
Dispensarul uman aflat in ultima fază a lucrărilor de modernizare, este dotat și el cu panouri fotovoltaice.
Toate acestea arată un singur lucru: comunitatea noastră nu doar ține pasul ci și se transformă prin muncă si viziune”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
