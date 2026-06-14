VIDEO | Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos

Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos

A doua zi de AlbaFest 2026, desfășurată în 13 iunie 2026, a adus pe scena din Piața Cetății artiști consacrați, care au oferit un spectacol de zile mari pentru publicul prezent.

În același timp, mulți dintre cei aflați în Piața Cetății nu au ținut cont de regulile de bun-simț. După încheierea concertelor, zona din fața scenei a rămas cu foarte multe gunoaie.

De la pahare de bere până la diverse ambalaje și alte deșeuri, numeroase resturi au fost lăsate pe jos în mai multe zone ale Pieței Cetății, alături de confetti-ul aruncat în timpul spectacolelor.

Astfel, zeci de pahare și alte gunoaie au format mici grămezi în diferite locuri din Piața Cetății.

Totuși, zona urmează să fie curățată, având în vedere că astăzi, 14 iunie 2026, este programată o nouă zi de concerte, cu artiști cunoscuți precum INNA și Holy Molly.

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