40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare în valoare de 10.000 Euro, a anunțat primarul Iancu Popa pe rețelele de socializare.

Vineri, 7 noiembrie 2025, s-a montat deja și prima instalație în satul Sântimbru.

,,Suntem tare bucuroși că eforturile pe care le-am făcut în a-i îndruma pe locuitorii noștri, în a-i sfătui și ajuta în tot ce au de pregătit în acest proiect, au fost, slavă Domnului, răsplătite. Și vom continua să-i susținem și să fim alături de ei, atât cât ne stă în putere”, a transmis edilul comunei Sântimbru.

Este vorba de proiectul: RePowerEU din cadrul PNRR, granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regebrabile de către gospodării; Granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor.

