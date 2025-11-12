Rămâi conectat

Curier Județean

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare în valoare de 10.000 Euro, a anunțat primarul Iancu Popa pe rețelele de socializare.

Vineri, 7 noiembrie 2025, s-a montat deja și prima instalație în satul Sântimbru.

,,Suntem tare bucuroși că eforturile pe care le-am făcut în a-i îndruma pe locuitorii noștri, în a-i sfătui și ajuta în tot ce au de pregătit în acest proiect, au fost, slavă Domnului, răsplătite. Și vom continua să-i susținem și să fim alături de ei, atât cât ne stă în putere”, a transmis edilul comunei Sântimbru.

Este vorba de proiectul: RePowerEU din cadrul PNRR, granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regebrabile de către gospodării; Granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 noiembrie 2025

De

Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi Astăzi, 12 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului, în vederea combaterii încălcării regimului legal de viteză. De asemenea, acțiunea a vizat și creșterea gradului de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 50 de ani, dintr-un sat din Blaj, căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu la muncă și nu s-a mai întors acasă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 noiembrie 2025

De

FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 50 de ani, dintr-un sat din Blaj, căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu la muncă și nu s-a mai întors acasă Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Blaj, satul Spătac. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe […]

Citește mai mult

Curier Județean

Peste 2.000 de apeluri, intervenții la incendii, accidente și salvări de animale în octombrie 2025. Noi ambulanțe și aparatură de ultimă generație în dotarea ISU Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

12 noiembrie 2025

De

Peste 2.000 de apeluri, intervenții la incendii, accidente și salvări de animale în octombrie 2025. Noi ambulanțe și aparatură de ultimă generație în dotarea ISU Alba În luna octombrie 2025, ISU Alba a gestionat 2.114 apeluri și 760 intervenții SMURD, în creștere față de octombrie 2024. Au intrat în dotare ambulanțe noi, echipate cu tracțiune […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia și în alte orașe

Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia...
Actualitateacum 2 ore

Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Alba nu este o excepție

Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Cum arată situația în Alba În sezonul estival...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori

Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 39 de minute

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată

40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a...
Curier Județeanacum 3 ore

VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi

Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi Astăzi,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 10 minute

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 11 ore

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea