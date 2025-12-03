FOTO | Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice amenajate în comuna Sântimbru. Alte două urmează să fie amplasate la Coșlariu și Sântimbru sat

Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice amenajate în comuna Sântimbru. Alte două urmează să fie amplasate la Coșlariu și Sântimbru sat

Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice au fost amenajate în comuna Sântimbru, urmând ca altele două să fie montate în curând.

După stația din Totoi, celelalte trei au fost amenajate la Dumitra, Sântimbru Fabrică și Galtiu, iar ultimele două vor fi amplasate la Coșlariu și Sântimbru sat.

,,Am continuat în această perioadă alături de partenerii noștri, cu amenajarea în comuna Sântimbru, a 3 noi stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Pe lângă cea de la Totoi, avem acum montate și la Dumitra, Sântimbru Fabrică și la Galtiu, urmând să mergem mai departe cu lucrările pentru ultimele două din Coșlariu și Sântimbru sat.

Este un demers firesc, pe care ni l-am dorit în fiecare din localitățile noastre – pentru un viitor modern, pentru o comunitate moderna indiferent de mărimea ei și mai ales cu servicii accesibile pentru toți conducătorii auto care trec pe la noi”, a anunțat Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.

