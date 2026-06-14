VIDEO | A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT

A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce a mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție emis pe o perioadă de 3 luni.

Conform IPJ Alba, la data de 13 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul aceleiași zile, bărbatul s-ar fi prezentat la locuința fostei sale partenere, în vârstă de 28 de ani, din Alba Iulia, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Alba Iulia, la data de 26 mai 2026, pentru o perioadă de 3 luni.

În cursul zilei de azi, 14 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

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