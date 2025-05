FOTO | Concursul din cadrul proiectului „Excelența în educație” din Alba și-a desemnat câștigătorii: Care au fost laureații la „Sărbătoarea primăverii” 2025

Concursul din cadrul proiectului „Excelența în educație” din Alba și-a desemnat câștigătorii: Care au fost laureații la „Sărbătoarea primăverii” 2025

Proiectul „Excelența în educație” este un proiect interdisciplinar al Centrului Județean de Excelență Alba, aflat pentru prima dată în calendarul proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene care se desfășoară în România în anul școlar 2024-2025, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, nr. 24380/22.01.2025, regăsindu-se la pag. 1, nr. 14.

Proiectul se desfășoară în perioada lunilor martie-iunie 2025 și presupune ca activități principale: desfășurarea un concurs pentru elevi, un spectacol artistic și o conferință pentru cadre didactice. Participanții vor primi diplome de participare, iar cei care se vor afla pe podium vor primi și premii. Materialele realizate de către participanți (elevi și profesori) vor fi incluse într-un volum cu ISSN care va fi publicat în această vară.

Concursul pentru elevi, desfășurat în lunile martie și aprilie 2025, a reunit participanți din mai multe unități de învățământ din județ și din țară, în etapa finală ajungând elevi de gimnaziu și de liceu din 5 unități de învățământ.

Competitorii de la Centrul Județean de Excelență Alba și Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” și-au împărțit locurile de pe podium la secțiunea pentru liceu, în timp ce la secțiunea dedicată elevilor de gimnaziu locurile de pe podium au revenit elevilor de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Centrul Județean de Excelență Alba și Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj.

Vineri, 9 mai 2025, de Ziua Europei, a avut loc spectacolul artistic din cadrul proiectului – „Sărbătoarea primăverii”. Aflat la a doua ediție, evenimentul a fost organizat de către Centrul Județean de Excelență Alba cu sprijinul Asociației APECEJEX Alba. Partenerii organizatorilor au fost Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Spectacolul a fost prezentat de profesoara Teodora Zărnescu Craiu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și a avut mai multe părți: muzică (cu elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și Palatul Copiilor Alba Iulia), momente coregrafice (cu ansamblul „Dor teiușan”) și teatru (cu trupa Skepsis).

„Proiectul «Excelența în educație» este un proiect prin care încercăm să-i aducem pe elevi mai aproape de știință și artă în aceeași măsură. Tocmai de aceea am decis să facem mai multe tipuri de activități, care să acopere ambele domenii. Concursul pentru elevi a fost o reușită, iar spectacolul, de asemenea. Sunt sigur că la fel va fi și conferința, pe care am programat-o luna viitoare. Și tot în iunie vom avea și «Gala excelenței», un eveniment în care ne propunem să premiem elevi care în acest an școlar au obținut rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri.

De altfel spectacolul «Sărbătoarea primăverii» a avut și rolul secundar de a contribui la strângerea de fonduri pentru premierea elevilor la gală. Am avut și o tombolă la care s-au putut câștiga trotinete electrice, tablouri, trolere și alte premii și am reușit să strângem o sumă cu 5 cifre; și nu ne oprim aici, pentru că vrem să premiem minim 200 de elevi. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat până acum și ne ajută și în continuare”, a declarat directorul Centrului Județean de Execelență Alba, prof. Adrian Simion.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI