Măsuri de ordine anunțate cu prilejul minivacanței de Ziua Națională a României în Alba: Sute de jandarmi și polițiști vor fi prezenți la evenimentele de 1 Decembrie

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba au emis comunicate de presă cu privire la evenimentele cu prilejul minivacanței de Ziua Națională a României în județul Alba.

Ce spune Inspectoratul de Poliție Județean Alba

În perioada 28 noiembrie – 1 Decembrie 2026, 180 de polițiști vor acționa, zilnic, în județul Alba, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră.

O atenție deosebită va fi acordată zonelor în care vor avea loc manifestări dedicate Zilei Naționale a României, precum și celor în care se preconizează prezența unui număr mare de persoane.

Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere de circulație din județ, pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea evenimentelor rutiere.

Le recomandăm cetățenilor să respecte indicațiile polițiștilor, să manifeste responsabilitate și să adopte un comportament preventiv.

Polițiștii vor fi la datorie pe întreaga perioadă a minivacanței, pentru siguranța dumneavoastră.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba:

Cu prilejul minivacanței ocazionate de Ziua Națională a României, jandarmii vor fi prezenți la manifestările publice organizate în municipiul Alba Iulia și vor acționa în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea incidentelor și asigurarea unui climat de siguranță.

Echipajele de jandarmerie vor acționa în zonele în care se vor desfășura ceremonia militară, manifestările religioase și activitățile culturale, precum și pe căile de acces către aceste evenimente.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să evite implicare în acțiuni de natură să tulbure buna desfășurare a evenimentelor și să acorde o atenție deosebită copiilor.

Celor care vor veni la Alba Iulia de 1 Decembrie le recomandăm să își planifice deplasarea din timp și să consulte informările oficiale privind restricțiile și devierile temporare de circulație. Ceremonia militară trebuie urmărită din spațiile destinate spectatorilor, iar căile de acces trebuie menținute libere. Traversarea și staționarea în perimetrele delimitate pentru tehnica militară, coloanele de defilare și echipajele de intervenție sunt interzise.

De asemenea, din rațiuni de siguranță și pentru protejarea participanților la Marșul Unirii, vor fi dispuse măsuri de temporizare a accesului pe podul de lemn aferent Porții a III-a a Cetății.

Dacă aveți nevoie de ajutor sau observați un incident, vă recomandăm să vă adresați celui mai apropiat echipaj de jandarmerie din teren. În situații de urgență, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”

Cu prilejul minivacanței de Sfântul Andrei și al celebrării Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba transmite cele mai calde gânduri tuturor românilor și vă invită să fiți alături de salvatori în Cetatea Marii Uniri.

În data de 1 Decembrie 2026, ISU Alba vă așteaptă să participați la festivitățile organizate în municipiul Alba Iulia, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918. Suntem onorați să defilăm în fața dumneavoastră cu un efectiv de peste 70 de pompieri militari, alături de 6 autospeciale de intervenție, garda portdrapel și un pluton de onoare.

De asemnea, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență ce pot interveni pe timpul minivacanței, pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, fiind pregătiți să intervină cu tehnica specifică din dotare, atât pentru stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, cât și pentru gestionarea celorlalte tipuri de misiuni aflate în competență.

Pentru ca bucuria acestei sărbători să nu fie umbrită de evenimente neplăcute, ISU Alba a dispus măsuri suplimentare de prevenire și intervenție rapidă.

Având în vedere afluxul mare de persoane preconizat, recomandăm participanților să respecte cu strictețe următoarele măsuri de siguranță:

•NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu.

•Fumatul este permis doar în locurile special amenajate. Nu aruncați resturile

de țigări la întâmplare.

•Păstrați libere căile de acces pentru a permite, la nevoie, intervenția rapidă a autospecialelor sau accesul la hidranții exteriori.

•Supravegheați permanent copiii în aglomerație.

•Respectați recomandările forțelor de ordine și ale organizatorilor pentru desfășurarea civilizată a evenimentului.

Dincolo de festivități, sezonul rece aduce riscuri specifice în propriile locuințe. Vă reamintim că neglijența poate duce la pagube materiale însemnate sau chiar la pierderi de vieți omenești. Vă rugăm să respectați măsurile esențiale de prevenire a incendiilor:

1.Verificați și curățați periodic coșurile de fum; izolați-le termic și reparați eventualele defecțiuni.

2.Evitați improvizațiile la instalațiile electrice și termice; apelați doar la personal specializat pentru verificări.

3.NU suprasolicitați instalația electrică prin conectarea simultană a mai multor consumatori mari în același prelungitor.

4.NU folosiți substanțe inflamabile (benzină, motorină) pentru aprinderea focului în sobe.

5.NU lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată.

6.Interziceți jocul copiilor cu focul.

7.Instalați detectoare de fum – un gest simplu care vă poate salva viața

În eventualitatea producerii unei situații de urgență, apelați cu încredere Numărul Unic 112.Mai multe informații despre comportamentul corect în situații de urgență (incendii, viscol, ger etc.) pot fi consultate accesând Platforma Națională de Pregătire: https://fiipregatit.ro.

Țineți cont de sfaturile noastre și respectați măsurile de prevenire! Pompierii militari vă doresc o minivacanță liniștită, lipsită de evenimente nedorite și un sincer „La mulți ani!”

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