Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Numărul salariaților din județul Alba a scăzut în septembrie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce câștigul salarial mediu net a crescut ușor, ajungând la 4.970 de lei, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică Alba, transmise vineri, 27 noiembrie 2026.
Potrivit informării de statistică transmise vineri, 27 noiembrie 2026, efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii septembrie 2026 a fost de 99937 persoane (1,8% din total ţară, 5704797 salariați), în scădere faţă de luna anterioară cu 8 persoane și cu 2032 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2025 (-2,0%).
În luna septembrie 2026 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 8269 lei, cu 18 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-0,2%) și mai mare cu 471 lei (+6,0%) față de luna septembrie 2025. Câştigul salarial mediu net în această lună a fost de 4970 lei, mai mare cu 3 lei (+0,1%) decât în luna anterioară și cu 272 lei (+5,8%) față de luna septembrie 2025.
Câștiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat doar salariații din industrie și construcții (5135 lei), în timp ce salariații din agricultură și silvicultură au realizat un câștig salarial net de 4518 lei, mai mic cu 452 lei decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean, iar salariații din servicii au realizat un câștig salarial net de 4845 lei, cu 125 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean.
Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna septembrie 2026 (4970 lei), poziţionează judeţul pe locul 15 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.
Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna septembrie 2026 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1263 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 747 lei.
Indicele câştigului salarial real în luna septembrie 2026 faţă de luna anterioară a fost de 99,30%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 99,23%.
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