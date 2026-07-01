UPDATE FOTO | Circulația rutieră blocată pe DN 67C – Transalpina: Aluviuni pe carosabil în zona Barajului Tău
Circulația rutieră blocată pe DN 67C – Transalpina: Aluviuni pe carosabil în zona Barajului Tău
Circulația rutieră este blocată miercuri după-masa, în jurul orei 14.00, pe DN 67C – Transalpina, din cauza aluviunilor de pe carosabil, în zona Barajului Tău.
,,Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în această după-amiază, respectiv a ploilor torențiale, circulația rutieră este blocată pe DN 67C, între km 108 și km 109, în zona Barajului Tău, din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă.
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La fața locului intervine Districtul Șugag din cadrul Secției Drumuri Naționale, cu utilajele și personalul necesar pentru îndepărtarea aluviunilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile personalului aflat în teren și să manifeste prudență sporită până la finalizarea intervenției.
Vom reveni cu informații privind reluarea circulației”, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.
Reaminim că mai multe zone din județ se află sub avertizare cod portocaliu nowcasting de furtuni până la ora 15.00. Sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, intensificări puternice ale vântului (70…80 km/h), frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm).
Zone vizate: Cugir, Săsciori, Șugag
A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
UPDATE:
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 67C Transalpina, între localitățile Șugag și Tău Bistra, județul Alba, din cauza aluviunilor ajunse pe suprafața de rulare, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.
Se acționează pentru eliberarea carosabilului și se estimează reluarea normală a circulației după ora 15:00.
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