VIDEO | Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și la mai multe cotețe de porci
Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și la mai multe cotețe de porci
Codul portocaliu de furtuni de marți, 30 iunie 2026, a afăcut ravagii în Apuseni. A plouat torențial, iar apa a intrat în două case de vacanță și câteva anexe gospodărești.
La Bucium Izbita, pe Valea Izbiciori, a plouat cu găleata marți după-masa. Două case de vacanță au fost inundate în urma ruperii de nori. De asemenea, apa a intrat și la câteva cotețe cu porci lângă fosta unitate militară pe Valea Izbiciorii.
,, A fost rupere de nori, a intrat în curțile celor două case de vacanță, dar nu știu dacă a intrat și în case sau nu”, a declarat pentru ziarulunirea.ro fostul viceprimar din Roșia Montană, Vasile Morariu.
La fața locului au venit de la primăria Bucium cu un buldoexcavator, viceprimarul comunei Bucium, Trifa Silviu, deplasându-se personal în zonă.
Reamintim că județul Alba s-a aflat sub cod roșu de caniculă și cod portocaliu de furtuni până la ora 20.00.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba Primăria Cugir a lansat, în 26 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru cu o durată de patru ani privind lucrările de întreținere și reparații ale drumurilor de pământ și pietruite din satele aparținătoare […]
10-12 iulie 2026 | Festivalul dacic ,,Singidava”, la Cugir: Tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe
10-12 iulie 2026 | Festivalul dacic ,,Singidava”, la Cugir: Tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe Festivalul dacic ,,Singidava” revine la Cugir în weekend-ul 10-12 iulie 2026. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe. Pregătește-te să […]
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare Un nou punct de hidratare a fost amenajat în apropierea Cetății Alba Carolina, destinat tuturor persoanelor care se află în zonă, în contextul avertizărilor de caniculă și temperaturi extreme. Astfel, cei care tranzitează zona se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1 iulie 2026 | Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program
Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program Interregional Călători (IRC) anunță o...
„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”: Nicușor Dan, despre zvonurile potrivit cărora o parte dintre susținătorii săi i-ar vota suspendarea
„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”: Nicușor Dan, despre zvonurile potrivit cărora o parte dintre...
Știrea Zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10...
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba...
Curier Județean
VIDEO | Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și la mai multe cotețe de porci
Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și...
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba Primăria Cugir a lansat, în 26 iunie...
Politică Administrație
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...