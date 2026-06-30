VIDEO | Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și la mai multe cotețe de porci

Codul portocaliu de furtuni de marți, 30 iunie 2026, a afăcut ravagii în Apuseni. A plouat torențial, iar apa a intrat în două case de vacanță și câteva anexe gospodărești.

La Bucium Izbita, pe Valea Izbiciori, a plouat cu găleata marți după-masa. Două case de vacanță au fost inundate în urma ruperii de nori. De asemenea, apa a intrat și la câteva cotețe cu porci lângă fosta unitate militară pe Valea Izbiciorii.

,, A fost rupere de nori, a intrat în curțile celor două case de vacanță, dar nu știu dacă a intrat și în case sau nu”, a declarat pentru ziarulunirea.ro fostul viceprimar din Roșia Montană, Vasile Morariu.

La fața locului au venit de la primăria Bucium cu un buldoexcavator, viceprimarul comunei Bucium, Trifa Silviu, deplasându-se personal în zonă.

Reamintim că județul Alba s-a aflat sub cod roșu de caniculă și cod portocaliu de furtuni până la ora 20.00.

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