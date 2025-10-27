FOTO: Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la o competiție UCI Hors Class în Serbia
Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au participat la o competiție UCI Hors Class în Serbia
Cicliștii CSM Unirea Alba Iulia, frații Miruna și Radu Măda, au participat în weekend, în Serbia, la o competiție de categorie Horse Class, inclusă în calendarul UCI (Uniunea Ciclistă Internațională).
Citește și: FOTO: Cicliștii Attila Malnasi, Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la prima etapă de ciclocros din Cupa României
Evenimentul s-a desfășurat în frumoasa cetate Petrovaradin, situată lângă Novi Sad, într-un decor spectaculos, cu un traseu extrem de tehnic care a inclus urcări și coborâri abrupte, porțiuni pe scările cetății și sectoare care au pus la încercare abilitățile tehnice și rezistența concurenților.
În prima zi Miruna Măda s-a clasat pe locul 4 la categoria Under 23, iar Radu Măda a încheiat competiția pe locul 11 la categoria juniori. În următoarea zi, Miruna a luat startul si la categoria Elitelor, alături de alte 15 sportive din peste zece țări, reușind o clasare onorantă pe locul 11. Această prezență la concursul din Serbia a însemnat un bilanț de 45 de puncte UCI pentru Miruna Măda, care o plasează în primele 253 de sportive de nivel Elite la nivel mondial, o performanță remarcabilă pentru sportiva clubului CSM Unirea Alba Iulia.
Participarea celor doi sportivi confirmă evoluția constantă a ciclismului unirist pe scena internațională și menținerea clubului printre formațiile active în competițiile de nivel UCI.
Competitia din Serbia a încheiat sezonul de MTB al celor doi sportivi, sezon care a debutat tot în Sebia si a însumat 24 de starturi pentru juniorul Radu Măda și 19 starturi pentru Miruna la categoria Elite și Under 23. Reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia Attila Malnasi, Miruna si Radu Măda continuă să concureze în sezonul de ciclocross, care a debutat la Florești (Prahova), unde uniriștii au realizat două victorii și o clasare pe locul secund.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
LPS Sebeș, primul eșec stagional, la Under 17 | Conjudețenele, două victorii: CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) și LPS Sebeș (Under 19)
LPS Sebeș, primul eșec stagional, la Under 17. Conjudețenele, două victorii: CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) și LPS Sebeș (Under 19), în prima etapă a returului În prima etapă a returului campionatelor naționale organizate de FRF, s-a consemnat și primul eșec înregistrat de LPS Sebeș, la Under 17. În dublele disputate în Seria 8, […]
FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva
Reprezentanții Școlii de dans Chirilă Alba Iulia s-au regăsit în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva Școala de dans Chirilă din Alba Iulia s-a aflat în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup. Evenimentul dedicat dansului și artei mișcării s-a disputat la Deva, la centrul Cultural „Drăgan Muntean” și a reunit peste 20 de trupe […]
FOTO: Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia, rezultate deosebite la Târgu Mureș
Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia au realizat rezultate deosebite la Târgu Mureș la Cupa „DanceArt” Reprezentanții clubului de dans Apulum Alba Iulia au participat la Cupa „DanceArt” Târgu Mureș, o competiție tradițională ajunsă la a 14-a ediție. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au obținut rezultate deosebite, atât la secțiunea perechi, cât și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro România a pierdut prima...
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”. România ar putea deveni prima țară...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere (P)
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere Clincile...
VIDEO | O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era plină de gunoaie”
O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși
După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...