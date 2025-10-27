FOTO: Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la o competiție UCI Hors Class în Serbia

Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au participat la o competiție UCI Hors Class în Serbia

Cicliștii CSM Unirea Alba Iulia, frații Miruna și Radu Măda, au participat în weekend, în Serbia, la o competiție de categorie Horse Class, inclusă în calendarul UCI (Uniunea Ciclistă Internațională).

Evenimentul s-a desfășurat în frumoasa cetate Petrovaradin, situată lângă Novi Sad, într-un decor spectaculos, cu un traseu extrem de tehnic care a inclus urcări și coborâri abrupte, porțiuni pe scările cetății și sectoare care au pus la încercare abilitățile tehnice și rezistența concurenților.

În prima zi Miruna Măda s-a clasat pe locul 4 la categoria Under 23, iar Radu Măda a încheiat competiția pe locul 11 la categoria juniori. În următoarea zi, Miruna a luat startul si la categoria Elitelor, alături de alte 15 sportive din peste zece țări, reușind o clasare onorantă pe locul 11. Această prezență la concursul din Serbia a însemnat un bilanț de 45 de puncte UCI pentru Miruna Măda, care o plasează în primele 253 de sportive de nivel Elite la nivel mondial, o performanță remarcabilă pentru sportiva clubului CSM Unirea Alba Iulia.

Participarea celor doi sportivi confirmă evoluția constantă a ciclismului unirist pe scena internațională și menținerea clubului printre formațiile active în competițiile de nivel UCI.

Competitia din Serbia a încheiat sezonul de MTB al celor doi sportivi, sezon care a debutat tot în Sebia si a însumat 24 de starturi pentru juniorul Radu Măda și 19 starturi pentru Miruna la categoria Elite și Under 23. Reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia Attila Malnasi, Miruna si Radu Măda continuă să concureze în sezonul de ciclocross, care a debutat la Florești (Prahova), unde uniriștii au realizat două victorii și o clasare pe locul secund.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI