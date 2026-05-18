Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se afla fosta sa parteneră alături de un alt bărbat

Un bărbat de 40 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști, după ce, pe fondul geloziei, ar fi distrus parbrizul unui autoturism în care se aflau fosta sa parteneră și un alt bărbat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 mai 2026, polițiștii Postului de Poliție Șibot au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugerea și amenințarea.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, pe fondul geloziei, ar fi distrus parbrizul unui autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, în care se afla și fosta sa parteneră, în vârstă de 23 de ani, în timp ce aceștia se deplasau pe raza localității Șibot, adresându-le amenințări cu acte de violență.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Cercetările sunt continuate.

