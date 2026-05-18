VIDEO ȘTIREA TA | Șerpi semnalați în Alba Iulia: Reptilele observate în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase din oraș

Șerpi semnalați în Alba Iulia: Reptilele observate în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase din oraș

Mai mulți albaiulieni au sesizat în ultimele ore numeroase apariții de șerpi neveninoși în municipiul-reședință de județ.

Prezența acestora a fost semnalată în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase.

Reptilele și-au părăsit cuiburile odată cu începerea sezonului cald, pentru a căuta hrană și pentru a se împerechea.

Potrivit biologilor, acești șerpi nu sunt periculoși, însă anumite măsuri de precauție sunt necesare.

Specialiștii ne sfătuiesc ca atunci când vedem o asemenea reptilă să ne păstrăm calmul și să nu ne apropiem de ea.

