FOTO | Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, performanță unică: S-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026

Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, performanță unică: S-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026

Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, s-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026. Competiția se va desfășura la Ljubljana (Slovenia).

La faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026, Victor Dobra s-a clasat pe locul 2 și câștigat de aur, el intrând în lotul lărgit al României în urma barajului din finalul competiției de la Pitești.

Au urmat apoi participarea la pregătirea și probele de baraj rezervate componenților lotului, lărgit care s-au desfășurat la Ploiești în perioada 23-28 aprilie 2026, unde Victor Dobra s-a clasat pe locul 3 pe țară, câștigând un loc binemeritat în lotul restrâns al României.

,,Emoțiile și probele au continuat în perioada 10-15 mai 2026 la Bistrița, unde, în urma celor două probe de foc, Victor a reușit performața unică de a se califica la Olimpiada Central-Europeană de informatică (CEOI) Ljubljana, Slovenia.

Acest succes a fost posibil în urma multor ore de muncă, cu ambiție și perseverență și, nu în ultimul rând, a susținerii continue a părinților, profesorilor și tuturor celor care i-au deschis drumul spre minunata lume a programării.

Îi dorim mult succes în continuare și îl susținem în tot ceea ce face!”, a afirmat doamna profesoară Monica Lebădă.

Victor Dobra este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș. El a fost în 2026 la a cincea calificare consecutivă la faza națională a Olimpiadei de Informatică.

„Pasiunea mea pentru informatică a început de foarte mult timp. De când eram mic am fost fascinat de calculatoare și de tot ce pot să facă acestea. Am avut șansa de a primi sprijin în aprofundarea acestei pasiuni care începe să aducă rezultate. După o pregătire îndelungată, mi-am demonstrat capacitățile în cadrul Olimpiadei Județeane de Informatică și mi-am propus să aduc înapoi în Alba rezultate la fel de excepționale la etapa națională.

În viitor îmi doresc să folosesc această pregătire la informatică, alături de toate celelalte pasiuni ale mele, pentru a ajuta la construirea unei lumi mai bune. În final, vreau să le muțumesc familiei și cadrelor didactice care m-au susținut în tot acest timp”, spune merituosul elev al Colegiului Blaga din Sebeș.

