FOTO: Cicliștii Attila Malnasi, Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la prima etapă de ciclocros din Cupa României
Cicliștii Attila Malnasi, Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au terminat pe podium la prima etapă de ciclocros din Cupa României
La prima etapă de ciclocros din cadrul Cupei României, disputată la Florești (Prahova), pe Domeniul Cantacuzino, Alltla Malnasi, Miruna Măda și Radu Măda, reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia, au urcat pe podium la diferitele secțiuni competiționale la care au concurat.
Citește și: FOTO: Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic
Categoria juniorilor a luat startul împreună cu categoriile masters și amatori, iar Radu Măda a terminat primul la juniori și al doilea în cursă.
Miruna Măda, sora sa, a urcat singură pe podiumul categoriei Under 23, întrucât a avut parte de un concurs dificil (din turul al treilea, cu pană pe roata din spate, a pedalat până la final).
La Elite, Attila Malnasi a câștigat medalia de argint, deși a avut probleme de sănătate, ducând la bun sfârșit întrecerea disputată în compania unor sportivi titrați.
La competiția de la Micul Trianon a participat și Denisa Maria Mărcuș (din Geomal, legitimată la CSM Mediaș), aceasta clasându-se pe locul 3 la categoria cadete. Cupa României la ciclocros continuă la Timișoara și Arad, la mijlocul lunii noiembrie, alte etape fiind prevăzute la Făgăraș și Cluj-Napoca, în decembrie.
În același context precizăm că recent, la Movilele Blăjelului, Attila Malnasi și Miruna Măda s-au impus la general, pe traseul lung, la categoria Elite, în ultima cursă de maraton a sezonului.
