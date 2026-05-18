23 mai 2026 | „Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM

„Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM
Și la Aiud va fi organizat, sâmbătă, 23 mai 2026, evenimentul „Noaptea Muzeelor”.
„La Aiud se dă startul unei seri speciale: evenimentul european Noaptea Muzeelor!
Vă așteaptă o mulțime de activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună:
*16:00 – Deschiderea oficială și vernisajul expoziției temporare „230 de ani de la Raritatum et Rerum Naturalium Museum – Rarități din colecțiile muzeelor aiudene”
*17:00 – 20:00 – Tururi ghidate realizate de elevi voluntari „Muzeografi pentru o zi” și atelier creativ pentru copii
*18:00 – Recital susținut de Marius Moga și elevii Cercului de chitară ai Centrului de Cultură „Liviu Rebreanu” Aiud
Veți putea vizita și expoziția temporară: „230 de ani de la Raritatum et Rerum Naturalium Museum – Rarități din colecțiile muzeelor aiudene”.
Intrarea este LIBERĂ între orele 08:00 – 22:00
Ultima intrare: 21:30.
O seară cu istorie, muzică, expoziții și experiențe frumoase pentru întreaga familie!
Vă așteptăm cu drag!”, au transmis reprezentanții Muzeului de Științele Naturii Aiud.
