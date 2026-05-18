Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii, ARESTAT: Este cercetat pentru tentativă de omor

Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un obiect ascuțit un consătean, într-o zonă vitală a toracelui, a fost trimis în judecată și este cercetat pentru tentativă de omor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Prin ordonanţa din 15.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reţinerea unei persoane de sex masculin (în vârstă de 64 ani, fără antecedente penale) pe o durată de 24 ore, începând cu data de 15.05.2026, ora 03:00.

În cursul zilei de 15.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

În data de 15.05.2026, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pe o durată de 30 zile.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

La data de 14.05.2026, în jurul orei 16:00, pe fondul consumului de alcool şi a unui conflict spontan, în timp ce se afla la domiciliul său din com. Roșia de Secaș, jud. Alba, inculpatul a lovit cu cuţitul persoana vătămată de sex masculin într-o zonă vitală, respectiv în regiunea precordială, cu intenţia de a suprima viaţa victimei, rezultat ce nu a avut loc, victima fiind în prezent internată într-o unitate medicală.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi

prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI