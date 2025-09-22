FOTO: Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic

Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic

Rezultate excelente realizate de cicliștii din Alba la ultimele competiții de profil disputate în diverse zone, sportivii din județ clasându-se pe podium la toate cursele. Astfel, Attila Malnasi a câștigat Cupa României la maraton, iar frații Miruna și Radu Măda au reprezentat România la Campionatul Balcanic.

Sâmbătă s-a disputat maratonul MTB Odyssey Apuseni Race organizat de CSAU și Asociația TMF. Evenimentul a avut loc la Buscat Resort și a atras cicliști din țară și străinătate. Sportivii legitimati la CSM Unirea Alba Iulia si cei amatori reprezentând Asociația Biciclim au participat dupa cum urmează: *52 kilometri: Attila Malnasi – locul 1 open, Paul Blăjan – locul 2 la categorie, Alexandra Blăjan – locul 3 la categorie, Adrian Micu – locul 2 la categorie; *33 km (E-Bike MTB): Adriana Albu – locul 2 la open

Tot sâmbătă, dar în județul Argeș, la Cîmpulung a avut loc o competiție importantă de XCO, care a condensat Campionatul Balcanic cu penultima etapă din Cupa României și a continuat cu Campionatul de XCO pentru copii. Din lotul României au făcut parte și sportivii CSM Unirea Alba Iulia, Miruna Măda fiind singura reprezentantă a categoriei Elite la feminin, iar Radu Măda a fost al treilea sportiv convocat pentru lotul de juniori. Miruna a luptat până la capăt într-o cursă lungă cu 6 tururi și a obținut un onorabil loc 4, în fața unor adversare redutabile. Radu, deși acroșat în cursă de un competitor bosniac și nevoit astfel să piardă minute prețioase pentru a-și elibera bicicleta, a dat dovadă de caracter și a dus competiția până la final, clasându-se pe locul 9. În cadrul Cupei Naționale Miruna a ocupat locul întâi la categoria Under 23, iar Radu Măda s-a clasat pe locul șase în etapa de cupă. Duminică, 5 octombrie, la Reșița, sportivii vor susține ultima probă din Cupa României care va decide și locul în clasamentul general!

Succesul sportivilor de la CSM Unirea Alba Iulia a culminat cu câștigarea Cupei Naționale a României la maraton de către Attila Jozsef Malnasi, acesta comportându-se exemplat în ultima etapă, la Maratonul Lupii Dacilor. Sportivul încheie astfel la superlativ un sezon provocator, cu un bilanț de 3 etape câștigate și un tricou de Campion Balcanic.

