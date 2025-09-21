FOTO | Attila Malnași, de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță ce-l plasează în vârful ierarhiei naționale: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Attila Malnași, de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță ce-l plasează în vârful ierarhiei naționale: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Câmpulung Muscel, județul Argeș, a fost duminică, 21 septembrie 2025, gazda ultimei etape a Cupei României de Mountain Bike XCM – „Lupii Dacilor – Trofeul Muscelului”.
Titlurile naționale și internaționale câștigate de Attila Malnași arată că în mountain bike performanța se construiește pas cu pas. Sportivul a încheiat, astăzi, competiția în forță, adjudecându-și victoria în ultima etapă a întrecerii. Prin acest rezultat, el devine câștigătorul ediției actuale a Cupei României, confirmându-și forma și determinarea pe tot parcursul întrecerii.
Performanța sa îl plasează în vârful ierarhiei naționale, confirmând că este unul dintre cei mai valoroși sportivi ai momentului.
Rezultatul de astăzi reprezintă încă o performanță de excepție pentru România și pentru Alba Iulia.
Attila Malnași este legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, club cu tradiție în promovarea sportului de performanță. În iulie 2025, el a devenit campion balcanic la Mountain Bike XCM în cadrul competiției Blidinje Bike Festival din Bosnia și Herțegovina, reprezentând România și clubul său.
Competiția, la care a participat astăzi, a adunat la start sportivi de top ai ciclismului montan, dar și pasionați ai acestui sport, care s-au întrecut pe trasee spectaculoase și solicitante. Cursa a cuprins mai multe variante de traseu, cu diferențe de nivel, ce au pus la încercare rezistența și tehnica participanților. Evenimentul a contat ca etapă finală a Cupei Naționale de MTB XCM și a stabilit câștigătorii clasamentului general al sezonului. Competiția „Lupii Dacilor” este organizată anual la Câmpulung și a devenit una dintre cele mai apreciate etape din calendarul național, datorită peisajelor spectaculoase și atmosferei create de comunitatea locală și de fanii ciclismului.
După un sezon plin de provocări și rezultate remarcabile, Attila Malnași își consolidează poziția de lider în mountain bike-ul românesc, iar evoluțiile sale viitoare vor fi cu siguranță urmărite cu interes de fanii sportului din Alba Iulia, Alba, România și nu numai.
