Nicușor Dan: „Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”

Ioana Oprean

acum o oră

„Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”, a declarat, luni, 20 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a admis că vor uma „turbulențe politice” în România.

„Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, dar să nu anticipăm. Vom avea 1-2, câte va fi necesar, runde de consultări pentru a găsi o formulă stabilă de guvernare”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a evitat un răspuns concret la întrebarea „Este Ilie Bolojan condamnat să-și dea demisia?”

Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”.

Aproximativ 5.000 de membri PSD vor decide, în a doua parte a zilei de luni, 20 aprilie 2026, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” este întrebarea la care membrii PSD vor trebui să răspundă în cadrul referendumului intern.

