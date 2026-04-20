Nicușor Dan: „Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”
„Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”, a declarat, luni, 20 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a admis că vor uma „turbulențe politice” în România.
„Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, dar să nu anticipăm. Vom avea 1-2, câte va fi necesar, runde de consultări pentru a găsi o formulă stabilă de guvernare”, a precizat Nicușor Dan.
Acesta a evitat un răspuns concret la întrebarea „Este Ilie Bolojan condamnat să-și dea demisia?”
Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”.
Aproximativ 5.000 de membri PSD vor decide, în a doua parte a zilei de luni, 20 aprilie 2026, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic.
„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” este întrebarea la care membrii PSD vor trebui să răspundă în cadrul referendumului intern.
PSD, plângere la parchet și CNCD după imaginile din online în care liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii. Surse
PSD, plângere la parchet și CNCD după imaginile din online în care liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii. Surse PSD se pare că intenționează să depună o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și la parchet, potrivit Realitatea Plus. Decizia ar fi fost luată după ce în mediul online au apărut zeci de meme-uri […]
FOTO | 18 aprilie 2026, o zi în care nu s-a produs nici măcar un accident rutier pe DN 7: Acțiune de efect a polițiștilor rutieri din Alba și alte 7 județe
18 aprilie 2026, o zi în care nu s-a produs nici măcar un accident rutier pe DN 7: Acțiune de efect a polițiștilor rutieri din Alba și alte 7 județe Ziua de sâmbătă, 18 aprilie 2026, a fost tottal lipsită de accidente rutiere pe Drumul Național (DN) 7. Acțiunea concertată a polițiștilor rutieri din ziua […]
Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții
Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții Cluj-Napoca devine primul oraș din România care aplică reguli pentru folosirea trotinetelor electrice de închiriat după ce numărul accidentelor a crescut semnificativ. „La Cluj-Napoca vor fi introduse, […]
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20...
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie”
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă:...
DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase
DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru...
20 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...