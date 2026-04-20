DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, în primul trimestru al anului 2026, controale și acțiuni de supraveghere în întreg lanțul alimentar, cu scopul principal de a proteja sănătatea consumatorilor și de a preveni apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Au fost verificate toate categoriile de unități din domeniul alimentar, de la abatoare și unități de procesare a cărnii și laptelui, până la restaurante, magazine, piețe agroalimentare, unități de catering, pensiuni turistice (cu bloc alimentar), tonete mobile, unități care vând produse de origine animală și non animală, respectiv unități care fac comerț online cu produse alimentare.

În urma a 482 de acțiuni de control, au fost identificate mai multe neconformități, fiind aplicate 62 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 207.900 lei.

Cele mai frecvente neconformități constatate au fost:

manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

igiena deficitară a spațiilor de producție, depozitare sau comercializare;

depozitarea necorespunzătoare a alimentelor;

etichetarea incorectă;

nerespectarea condițiilor de depozitare indicate de producător;

lipsa monitorizării temperaturii în spațiile frigorifice;

comercializarea în spații neautorizate;

punerea în consum a unor produse neconforme din punct de vedere fizico-chimic.

Controalele au vizat toate etapele lanțului alimentar – producție, procesare, depozitare, transport și comercializare – și au inclus inspecții, audituri și prelevări de probe pentru analize de laborator.

În acest context, au fost recoltate probe pentru analize fizico-chimice și microbiologice, iar în 4 cazuri au fost identificate neconformități microbiologice. Au fost dispuse măsuri pentru eliminarea riscurilor și remedierea problemelor.

În cadrul Programului Național pentru Controlul Reziduurilor, au fost analizate 72 de probe pentru reziduuri și 15 pentru contaminanți.

Totodată, prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, au fost realizate 82 de controale ca urmare a 20 de notificări, fiind retrase de la comercializare 350 kg de produse alimentare neconforme.

În sectorul produselor de origine non-animală, au fost prelevate 92 de probe pentru diverse analize și efectuate 282 de controale, iar 81 de unități au fost evaluate în funcție de risc. De asemenea, au fost gestionate 8 notificări privind depășiri ale limitelor de pesticide, fiind realizate 45 de controale.

În perioada analizată, în județul Alba nu au fost înregistrate cazuri de toxiinfecții alimentare la om asociate consumului de alimente și nici îmbolnăviri cu Trichinella spp.

DSVSA Alba va continua acțiunile de control pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și protejarea sănătății consumatorilor, se arată într-un comunicat de presă DSVSA Alba.

