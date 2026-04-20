ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie – 17 aprilie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 14 aprilie – 17 aprilie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 21 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Potrivit I.T.M Alba, prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 14.04.2026-17.04.2026:
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 27
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:275
– femei : 135
Număr deficienţe constatate:80
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:4
-2 Amenzi- 4500 lei
-2 avertismente
Principalele deficienţe constatate în controale :
- angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
- neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Nr. total unităţi controlate:10
- Număr deficienţe constatate:19
- Număr de măsuri dispuse: 19
- Angajatori sancționați:10
- Nr. sancţiuni aplicate :19
- – 19 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD”
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD” Vicepremierul...
Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii
Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți...
Știrea Zilei
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20...
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie”
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă:...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut...
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie – 17 aprilie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie –...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...