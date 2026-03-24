FOTO | Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la „Serbia Epic” 2026, un șir de 4 curse consecutive MTB, cu sportivi din peste 20 de țări

Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la „Serbia Epic” 2026, un șir de 4 curse consecutive MTB, cu sportivi din peste 20 de țări

Sportiva CSM Unirea Alba Iulia, Miruna Măda, a participat, în perioada 19–22 martie 2026, la competițiile din cadrul Serbia Epic, unde s-a alăturat lotului național și a luat startul în patru curse consecutive de categorie C1 și C2, într-un program competițional intens de început de sezon, participarea fiind susținută de clubul CSM Unirea by Biciclim.

În probele de categorie C1, aceasta s-a clasat pe locurile 21 și 23, iar în cursele de categorie C2, desfășurate vineri și sâmbătă, Miruna Măda a obținut locurile 19 și 17.

Rezultatele au fost înregistrate în categoria Elite, deși sportiva concurează la U23, unde, raportat la clasamentul categoriei sale de vârstă, s-a situat în jurul pozițiilor 8-9.

Concurența a fost una acerbă, sportiva uniristă fiind la start laturi de nume din top 20 mondial la categoria Elite, participantele aflate în competiție venind din peste 20 de țări, precum Austria, Elveția, Italia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Marea Briatanie și Franța.

Participarea la Serbia Epic a avut un rol important în pregătirea sportivă, competițiile reprezentând un bun prilej de reintrare în ritm după perioada de iarnă, în care sportiva s-a pregătit în cantonament în Spania și a evoluat în sezonul de ciclocross, în mare parte pe bicicleta de șosea.

Revenirea în probele de mountain bike marchează începutul unui nou sezon competițional care contează in lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI