UPDATE FOTO | Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România”

Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România”
Gică Hagi (61 de ani) a devenit oficial, luni, 20 aprilie 2026, noul selecționar al echipei naționale de fotbal seniori a României. El revine pe acest post după aproape 25 de ani.
După ce la sediul Federației Române de Fotbal (FRF) au fost prezentate imagini cu realizările lui Gică Hagi în tricoul echipei naționale, președintele FRF Răzvan Burleanu a confirmat că „Regele” este noul selecționer al României.
„E o onoare și mare responsabilitate să reprezint iar România.
Mă cunoașteți și știți că îmi place să folosesc atât sistemele cu patru fundași, cât și sistemele cu trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, iar defensiv ne vom plia în funcție de adversar.
Va trebui să facem totul ca să câștigăm.
Nu e cazul să ne plângem că n-am avea jucători.
Mentalitatea de învingători este condiția numărul 1”, a declarat, între altele, noul selecționaer.
Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Laszlo Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.
La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.
Gică Hagi va debuta în noul mandat de selecționer pe 2 iunie 2026, într-o partidă amicală cu Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.
România va mai disputa un meci amical și pe 6 iunie 2026, cu Țara Galilor, pe stadionul Steaua din București.
Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie 2026, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor.
Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, o cifră record, la egalitate cu Adrian Mutu.
sursa foto: Federația Română de Fotbal
