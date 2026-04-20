UPDATE FOTO | Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România”

Gică Hagi (61 de ani) a devenit oficial, luni, 20 aprilie 2026, noul selecționar al echipei naționale de fotbal seniori a României. El revine pe acest post după aproape 25 de ani. 

După ce la sediul Federației Române de Fotbal (FRF) au fost prezentate imagini cu realizările lui Gică Hagi în tricoul echipei naționale, președintele FRF Răzvan Burleanu a confirmat că „Regele” este noul selecționer al României.

„E o onoare și mare responsabilitate să reprezint iar România.

Mă cunoașteți și știți că îmi place să folosesc atât sistemele cu patru fundași, cât și sistemele cu trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, iar defensiv ne vom plia în funcție de adversar.

Va trebui să facem totul ca să câștigăm.

Nu e cazul să ne plângem că n-am avea jucători.

Mentalitatea de învingători este condiția numărul 1”, a declarat, între altele, noul selecționaer.

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Laszlo Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Gică Hagi va debuta în noul mandat de selecționer pe 2 iunie 2026, într-o partidă amicală cu Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa un meci amical și pe 6 iunie 2026, cu Țara Galilor, pe stadionul Steaua din București.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie 2026, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor.

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, o cifră record, la egalitate cu Adrian Mutu.

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe pentru Miruna Măda, Attila Mălnași, Radu Măda și Máté Szakács

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

20 aprilie 2026

De

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe notabile pentru Miruna Măda, Attila Malnași, Radu Măda și Máté Szakács Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia, alături de cei ai Asociației Biciclim, au reușit rezultate remarcabile, pe plan național, la Avrig, și internațional, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare | Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

20 aprilie 2026

De

Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare! Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan Echipa Thunder Team Blaj a realizat o performanță notabilă, promovând în Liga 1 de catchball, la numai doi ani de la înființare. Citește și: FOTO: Thunder Team Blaj, din nou rezultate […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele lui Doru Oancea și Silviu Miron

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

19 aprilie 2026

De

LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele pregătite de Doru Oancea și Silviu Miron În acest moment, 3 echipe din cele 4 din Alba sunt clasate pe podium, iar LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) au doar […]

Citește mai mult