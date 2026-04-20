PSD, plângere la parchet și CNCD după imaginile din online în care liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii. Surse

PSD se pare că intenționează să depună o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și la parchet, potrivit Realitatea Plus. Decizia ar fi fost luată după ce în mediul online au apărut zeci de meme-uri despre conflictul dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan.

Glumele au pornit după declarațiile lui Ilie Bolojan și răspunsul lui Grindeanu. În imaginile din online, liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii.

Sorin Grindeanu: ‘Să furi toată cămara și asta e adevăratul șobolănism’

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur, sâmbătă, intenția premierului Bolojan de a vinde pe bursă companii naționale precum Romgaz, CEC, Portul Constanța, Transgaz, susținând că asta înseamnă de fapt ‘să furi toată cămara și asta e adevăratul șobolănism’.

Grindeanu a făcut referire la declarația de vineri a premierului Ilie Bolojan, în care șeful Guvernului a vorbit de ‘șobolani care ne mănâncă rezervele din cămară’.

‘Trăim o perioadă în care există foarte multă emoție publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România și Guvernul nu mai funcționează. Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz și toate companiile: CEC, Portul Constanța. Astea sunt șobolănismele adevărate.

Despre astea este vorba. Și cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (…), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândești să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Și asta e adevăratul șobolănism’, a declarat Grindeanu.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri critici la adresa PSD. Șeful guvernului a folosit în premieră termeni duri la adresa PSD într-o emisiune la Radio România Actualități. El a spus că ”atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei”.

Premierul a acuzat liderii PSD de ”comportament mincinos” și a spus că partidul lui Sorin Grindeanu vrea un ”premier marionetă”.

