FOTO: Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3
Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3 în ierarhia generală
Rezultate excelente realizate de cicliștii din Alba sau legitimați la cluburi din județ în cadrul Cupei României la XCO: Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat trofeul, colegul său de club Attila Malnasi a terminat pe locul al treilea, iar Denisa Mărcuș (originară din Geomal, legitimată la CSM Mediaș) și Roberto Burța (din Sebeș, CSU Scott Tg. Mureș) s-au clasat pe locul secund în clasamentul general al competiției.
Citește și: FOTO: Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic
Etapa a cincea de XCO, la Reșița Mountain Bike, a încheiat Cupa României. La categoria Under 23, Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a cucerit trofeul. Sportiva de la clubul din Cetatea Marii Uniri încheie cu un succes un an dificil la XCO. După o accidentare suferită la începutul lunii mai, Miruna a strâns rezultate notabile: trei tricouri de campioană națională la toate disciplinele de XC, tricoul de lider în Cupa XCO și locul 3 pe podiumul general al Cupei de Maraton. Neobosita ciclistă va începe peste două săptămâni sezonul de ciclocros, în același timp cu studiile superioare, la Timișoara.
Uniristul Attila Malnasi a terminat pe un binemeritat loc secund în uttima etapă de Cupă, la Reșita, rezultat care îi aduce locul al treilea în ierarhia generală, XCO-ul nefiind totuși specialitatea sa. În acest sezon, Attila Malnasi și-a trecut în palmares în acest sezon un titlu de campion balcanic și tricoul Cupei României la maraton.
Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), care are în 2025 și un loc 3 la Campionatul de XCO, a încheiat Cupa României pe poziția a patra, după un bilanț de două locuri 3, un loc4 și un loc 6 (dar are două etape la care nu a luat startul). La etapa de la Reșița a mai concurat Denisa Maria Mărcuș, care a câștigat etapa și s-a clasat pe locul secund în ierarhia cadetelor. De asemenea Roberto Burța (din Sebeș) a terminat etapa pe locul secund și în același timp pe poziția a doua a clasamentului general în Cupa României, respectiv George Fățan (Sebeș, ambii legitimați la CSU Scott Tg. Mureș) – acesta încheind pe locul 5 în ultima etapă, respectiv pe aceeași poziție în ierarhia Cupei României.
