Rămâi conectat

Sport

FOTO: Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3 în ierarhia generală

Rezultate excelente realizate de cicliștii din Alba sau legitimați la cluburi din județ în cadrul Cupei României la XCO: Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat trofeul, colegul său de club Attila Malnasi a terminat pe locul al treilea, iar Denisa Mărcuș (originară din Geomal, legitimată la CSM Mediaș) și Roberto Burța (din Sebeș, CSU Scott Tg. Mureș) s-au clasat pe locul secund în clasamentul general al competiției.

Citește și: FOTO: Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic

Etapa a cincea de XCO, la Reșița Mountain Bike, a încheiat Cupa României. La categoria Under 23, Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a cucerit trofeul. Sportiva de la clubul din Cetatea Marii Uniri încheie cu un succes un an dificil la XCO. După o accidentare suferită la începutul lunii mai, Miruna a strâns rezultate notabile: trei tricouri de campioană națională la toate disciplinele de XC, tricoul de lider în Cupa XCO și locul 3 pe podiumul general al Cupei de Maraton. Neobosita ciclistă va începe peste două săptămâni sezonul de ciclocros, în același timp cu studiile superioare, la Timișoara.

Uniristul Attila Malnasi a terminat pe un binemeritat loc secund în uttima etapă de Cupă, la Reșita, rezultat care îi aduce locul al treilea în ierarhia generală, XCO-ul nefiind totuși specialitatea sa. În acest sezon, Attila Malnasi și-a trecut în palmares în acest sezon un titlu de campion balcanic și tricoul Cupei României la maraton.

Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), care are în 2025 și un loc 3 la Campionatul de XCO, a încheiat Cupa României pe poziția a patra, după un bilanț de două locuri 3, un loc4 și un loc 6 (dar are două etape la care nu a luat startul). La etapa de la Reșița a mai concurat Denisa Maria Mărcuș, care a câștigat etapa și s-a clasat pe locul secund în ierarhia cadetelor. De asemenea Roberto Burța (din Sebeș) a terminat etapa pe locul secund și în același timp pe poziția a doua a clasamentului general în Cupa României, respectiv George Fățan (Sebeș, ambii legitimați la CSU Scott Tg. Mureș) – acesta încheind pe locul 5 în ultima etapă, respectiv pe aceeași poziție în ierarhia Cupei României.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo: A obținut locul 1

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 octombrie 2025

De

Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo Ilinca Petric, elevă în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia a obținut locul 1 la Cupa României 2025 de Taekwondo, categoria 47 kilograme, desfășurată la Miercurea Ciuc.  Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 octombrie 2025

De

Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, 5 octombrie 2025, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad. Andrei Raţiu a oferit assistul pentru golul victoriei. Madrilenii au câştigat meciul de pe stadionul Anoeta printr-un gol marcat în minutul 84, de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în Cupa României 2025 la XCO

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

5 octombrie 2025

De

FOTO | Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în Cupa României 2025 la XCO Miruna Măda a reușit să triumfe în Cupa României 2025 la XCO, categoria U23 feminin, în cadrul concursului Reșița Mountainbike, desfășurat astăzi, 5 octombrie.  Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia reușește să încheie astfel cu succes un an […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 44 de minute

VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul

Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este...
Actualitateacum 2 ore

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan: Proiect al organizației World Vision România

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local

STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA...
Ştirea zileiacum 2 ore

Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”

Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP Primăria Alba Iulia a făcut...

Curier Județean

Curier Județeanacum 16 minute

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM...
Curier Județeanacum 14 ore

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș Direcția Județeană de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 4 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
Opinii - Comentariiacum o zi

5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod

5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea