ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada. A fost transportată de urgență la spital

Un accident rutier a avut loc în această dimineață atunci când un autoturism a lovit o femeie, care era angajată în traversarea străzii.

A fost transportată de urgență la spital. Traficul este îngreunat

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Gheorghe Șincai din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, o femeie, care era angajată în traversarea străzii, pe lângă trotinetă, ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism. Aceasta este transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

