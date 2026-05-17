PENSII 2026 | Aproape 4.700.00 de pensionari în România în aprilie. La cât a ajuns pensia medie

Numărul pensionarilor din România a ajuns, în aprilie 2026, la 4.682.638, în scădere cu 1.836 față de luna anterioară, în timp ce pensia medie s-a ridicat la 2.783 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 13,032 miliarde lei, potrivit Agerpres.

Din totalul pensionarilor, 519.153 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 715 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.781.627 de persoane, din care 2.157.235 femei, în timp ce pensia medie era de 3.114 de lei.

Pensie anticipată au primit, în aprilie 2026, un număr de 62.287 de persoane (2.489 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 391.661 de persoane (pensie medie de 1.084 lei), dintre care 45.974 de persoane pentru gradul I de invaliditate (947 lei pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 446.972 persoane (1.510 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 91 de pensionari (540 de lei, în medie).

