Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei la finala Eurovision. Competiția a fost câștigată de Bulgaria

Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei la finala Eurovision. Competiția a fost câștigată de Bulgaria

Eurovision 2026 a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei, Dara, cu piesa „Bangaranga”, marcând astfel prima victorie din istoria Bulgariei la celebra competiție muzicală.

România a revenit sâmbătă seară în finala concursului după o absență de doi ani, fiind reprezentată de Alexandra Căpitănescu. Tânăra artistă de 22 de ani din Galați s-a numărat printre favoritele ediției și a urcat pe scenă în penultimul moment al show-ului, interpretând piesa „Choke Me”.

La finalul competiției, România s-a clasat pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte. Din partea juriilor naționale, țara noastră a primit 64 de puncte, Luxemburg oferind punctajul maxim, de 12 puncte.

În schimb, votul publicului a adus României încă 232 de puncte pentru prestația Alexandrei Căpitănescu și piesa „Choke Me”.

PENSII 2026 | Aproape 4.700.00 de pensionari în România în aprilie. La cât a ajuns pensia medie

PENSII 2026 | Aproape 4.700.00 de pensionari în România în aprilie. La cât a ajuns pensia medie Numărul pensionarilor din România a ajuns, în aprilie 2026, la 4.682.638, în scădere cu 1.836 față de luna anterioară, în timp ce pensia medie s-a ridicat la 2.783 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii […]

Ilie Bolojan, criticat de scriitorul Mircea Platon, pentru regulile fiscale: ,,Nu pot să mi-l închipui pe vreun scriitor român din trecut emițând e-facturi" Scriitorul Mircea Platon lansează critici dure la adresa noilor măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Guvern eliminarea obligației privind emiterea facturilor […]

Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului Șoferii din România au acum posibilitatea de a verifica rapid, online, ce puncte de penalizare au acumulat și ce sancțiuni rutiere figurează în evidențele oficiale, toate acestea direct prin platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne. Prin intermediul HUB […]

