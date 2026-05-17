Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei la finala Eurovision. Competiția a fost câștigată de Bulgaria
Eurovision 2026 a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei, Dara, cu piesa „Bangaranga”, marcând astfel prima victorie din istoria Bulgariei la celebra competiție muzicală.
România a revenit sâmbătă seară în finala concursului după o absență de doi ani, fiind reprezentată de Alexandra Căpitănescu. Tânăra artistă de 22 de ani din Galați s-a numărat printre favoritele ediției și a urcat pe scenă în penultimul moment al show-ului, interpretând piesa „Choke Me”.
La finalul competiției, România s-a clasat pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte. Din partea juriilor naționale, țara noastră a primit 64 de puncte, Luxemburg oferind punctajul maxim, de 12 puncte.
În schimb, votul publicului a adus României încă 232 de puncte pentru prestația Alexandrei Căpitănescu și piesa „Choke Me”.
