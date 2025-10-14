FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Primăria Teiuș a anunțat pe pagina sa de Facebook că lucrările la Centrul Multifuncțional de pe „Locul Târgului” se apropie de final. Compania câștigătoare a licitației pentru echipamente montează pistele de bowling și toate instalațiile adiacente, în timp ce constructorul finalizează ultimele retușuri și probe la centralele termice, sistemele de aer condiționat și echipamentele de piscină.
Citește și: VIDEO | Megacomplexul de agrement de la Teiuș, construit după modelul unui oraș din Belgia: Bazin de înot, piste de bowling, teren multisport, săli multimedia, săli pentru fitness și pentru activități recreative, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei
În urmă cu două luni, ziarulunirea.ro relata că megacomplexul de agrement, construit după modelul unui oraș din Belgia, este finalizat în proporție de peste 99% și urmează să fie inaugurat în septembrie 2025.
Investiția, de peste 16 milioane de lei din fonduri europene, include bazin de înot, piste de bowling, teren multisport, săli multimedia, săli de fitness și spații pentru activități recreative. Primarul Mirel Vasile Hălălai a explicat că proiectul se adresează tineretului, dar este destinat tuturor cetățenilor orașului și a subliniat vizibilitatea și importanța clădirii pentru întreaga regiune.
Construcția se întinde pe peste 3.000 de metri pătrați și beneficiază de un design modern, cu perete cortină din sticlă care oferă o panoramă asupra zonei. La parter, centrul include hol de acces, grupuri sanitare și vestiare, sala multi-sport, sala de bowling, sala de proiecție și sala multimedia, care pot fi conectate după necesități. În aripa dreaptă se află zona bazinului de agrement, cu vestiare și dușuri, iar un nivel inferior găzduiește camera tehnică a instalațiilor.
Primarul Hălălai a precizat că bazinul de înot va fi folosit în principal de tinerii din oraș, dar va fi accesibil și altor cetățeni, iar pistele de bowling și sălile multifuncționale oferă oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber într-un spațiu sigur și bine supravegheat.
Sursa foto: Facebook
