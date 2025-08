VIDEO | Megacomplexul de agrement de la Teiuș, construit după modelul unui oraș din Belgia: Bazin de înot, piste de bowling, teren multisport, săli multimedia, săli pentru fitness și pentru activități recreative, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei

Megacomplexul de agrement de la Teiuș, construit după modelul unui oraș din Belgia: Bazin de înot, piste de bowling, teren multisport, săli multimedia, săli pentru fitness și pentru activități recreative, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei

Megacomplexul de agrement de la Teiuș, construit după modelul unui oraș din Belgia, este finalizat în proporție de peste 99%, urmând să fie inaugurat în luna septembrie 2025. Va fi dotat cu bazin de înot, piste de bowling, teren multisport, săli multimedia, pentru fitness și activități recreative.

„Locul Târgului”, transformat în centru multifuncțional pentru tineret

Noul centru multifuncțional pentru tineret, construit pe strada Clujului din Teiuș, în zona cunoscută drept „Locul Târgului”, are bazin de înot, săli de sport, bowling și săli multimedia: „Ne aflăm la Teiuș, pe locul pe care toți teiușenii îl cunosc sub denumirea de «Locul Târgului», dar din păcate funcțiunea lui de târg de animale s-a dus din considerente pe care toți le cunoaștem, legate de vremurile pe care le trăim.

Am considerat absolut necesar să construim aici, împreună cu toți cei care doresc să aibă așa ceva în orașul nostru, un centru multifuncțional pentru tineret, care se adresează tuturor cetățenilor orașului Teiuș. Este o clădire impunătoare, cu vizibilitate puternică din șoseaua națională, pe partea stângă cum mergem spre Aiud”, a declarat primarul Mirel Vasile Hălălai pentru ziarulunirea.ro.

Investiție de peste 16 milioane lei din fonduri europene

Clădirea se întinde pe o suprafață de peste 3.000 mp – suprafață construită – construcția fiind realizată printr-o investiție susținută prin proiectul european POR. Lucrarea a fost începută cu câțiva ani în urmă, iar valoarea proiectului depășește 16 milioane de lei.

La nivel național mai există astfel de centre, dar în județul Alba vorbim de un proiect unic: „Teiușul este ceva mai aparte… Am avut parte și de o societate care l-a construit și de o echipă de proiectanți care au dat tot ce au avut mai bun pentru ca locul să fie unul inedit, să scoatem practic orașul nostru dintr-un anonimat în care a plutit prea mult ani de zile.

Centrul este un lucru absolut necesar pentru tineretul care vrea cu adevărat să-și petreacă timpul liber într-o zonă deosebită. Aici, la Teiuș, avem acest lucru, generat prin acest proiect european”, mai spune edilul de la Teiuș.

Bowling, teren multisport, săli multimedia, săli pentru fitness și pentru activități recreative

La parter, intrarea principală se face printr-o terasă exterioară acoperită. De aici se ajunge la o zonă de primire, de unde se formează un hol de acces spre un pachet de grupuri sanitare și vestiare, sala multi-sport, o sală de bowling, o sală de proiecție și o sală multimedia. Sala de proiecție și sala multimedia se pot cupla la nevoie, acestea fiind despărțite de un perete mobil.

Tot în zona parterului se află o sală de gimnastică și o sală de activități recreative. În aripa dreaptă a clădirii se găsește o zonă de bazin de agrement cu vestiare, dușuri și grupuri sanitare. Din această zonă se accesează, printr-o scară, un nivel inferior, situat sub zona bazinului, unde se găsește camera tehnică, care deservește instalațiilor aferente zonei de bazin.

Din zona de primire, printr-o scară de acces, se mai poate ajunge la o încăpere prin care se face accesul la două terase exterioare neacoperite, deservind ca puncte de belvedere. Piesa de rezistență a construcției este peretele cortină din sticlă ce oferă o panoramă splendidă asupra zonei.

„Centrul oferă în primul rând un bazin de înot didactic, pe care o să îl folosim efectiv pentru tinerii din orașul nostru, dar probabil că în afara orelor de program o să fie accesibil și pentru alte categorii de cetățeni care vor dori să îl folosească. Mai avem două piste de bowling, piste puternice, cu o dotare de excepție. Există și sală de sport, sală multifuncțională, dar și sală multimedia. Într-un cuvânt, cam tot ce presupune petrecerea timpului liber într-un spațiu amenajat și sigur pentru concetățeni, cu o supraveghere adecvată”, precizează primarul Hălălai.

Centrul multifuncțional pentru tineret, inaugurat în septembrie 2025

Odată cu inaugurarea centrului de tineret, teiușenii nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru a beneficia de facilitățile pe care le oferă o astfel de investiție: „Mai avem puțin de lucru la el, probabil lucrările se vor extinde și după ce vom finaliza proiectul, pentru că trebuie să investim în continuare ca să-i dăm adevărata valență centrului.

Odată cu încheierea proiectului de finanțare, estimăm să dăm în funcțiune centrul în decursul lunii septembrie 2025. Dar, așa cum am spus, vor mai fi lucrări extra proiectului de finanțare de făcut aici, pe care o să le finanțăm ori prin alt proiect, ori prin contribuții de la bugetul local. Esențialul este că, prin acest proiect, prin acești bani europeni fără de care nu am fi putut realiza nimic, am reușit să facem această bijuterie arhitectonică, aici la noi, acasă, la Teiuș.

În ceea ce privește accesul la facilitățile oferite de centrul multifuncțional pentru tineret, acesta se va face diferit pentru tineri, iar pentru adulți cu siguranță va exista un sistem de ticketing, nu pentru a produce profit, ci pentru a nu avea pierdere într-o astfel de activitate”.

Provocările proiectelor pe fonduri europene

Pe lângă banii proveniți din fondurile europene, Primăria Teiuș a fost nevoită să acceseze și un credit, pentru a acoperi majorarea prețurilor la materialele de construcții, care nu era prevăzută în bugetul proiectului.

„Să derulezi un proiect pe fonduri europene nu este așa de simplu. Am avut unele sincope, ne-am descurcat, deși am fost nevoiți să accesăm și un credit pentru că aceste creșteri la materiile prime și materiale nu au fost prevăzute în această finanțare europeană, trebuind noi să ne asigurăm fondurile, prin bugetul local.

Pentru că bugetul local este unul mic, dedicat exclusiv investițiilor, nu a putut să permită așa ceva și a trebuit să luăm un credit de pe piața liberă pe care îl folosim pentru a finaliza această lucrare”, a spus edilul de la Teiuș, care mărturisește că realizarea centrului multifuncțional este rezultatul muncii și colaborării strânse dintre echipa de management, constructor și cei care au dat banii.

„Toată lumea vorbește despre fondurile europene, dar fără o echipă puternică cu care să poți să accesezi fondul respectiv, fără o echipă foarte bună de implementare, fără o colaborare strânsă între echipa de management a proiectului, constructor și toate celelalte structuri din primărie, respectiv cei care au dat banii, și mă refer aici la agențiile de dezvoltare regională, nu se poate face absolut nimic. Totul se face prin eforturi, prin sacrificii, dar și o urmărire strictă a banilor europeni, fără de care nu puteam, așa cum am spus, să facem absolut nimic.

Modul de control al banilor europeni este unul extrem de strict și noi ne-am mai lovit de acest lucru, pentru că Teiușul nu este neapărat un campion, dar lucrează pe fonduri europene în foarte multe domenii de activitate, iar ceea ce se vede în teren arată că banii europeni s-au investit cu folos aici la noi, la Teiuș”, notează Hălălai.

Centrul este finalizat în proporție de peste 99%, iar în prezent se fac doar niște retușuri: „Constructorul, o societate din Abrud care a câștigat licitația complexă la care au participat mai multe firme, a înțeles imperativul acestui proiect și mă bucur că au făcut treabă și până la urmă, portofoliul lor, dar și al orașului Teiuș, s-a îmbogățit cu această clădire arhitectonică de referință, mai aparte de tot ce s-a văzut până acum”, a concluzionat edilul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI