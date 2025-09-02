Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026: Cât costă și de unde pot fi cumpărate

Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026

Începând de luni, 1 septembrie 2025, abonamentele pentru meciurile campioanei României la volei feminin, Volei Alba Blaj, pentru sezonul 2025/2026.

Acestea pot fi achiziționate de către toate persoanele interesate, de la casa de bilete Alba Blaj Arena sau de pe site-ul biletesmart.ro/blaj.

Programul casei de bilete, până în 5 septembrie 2025, este între orele 14.00 și 18.00.

Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C și 1700 de lei (inclusiv parcare) pentru Sectorul Oficial. Abonamentul va fi valabil pentru toate meciurile (interne și internaționale) programate în Alba Blaj Arena în sezonul 2025/2026 (septembrie 2025 – mai 2026). (V.A.)

