Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026: Cât costă și de unde pot fi cumpărate
Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026
Începând de luni, 1 septembrie 2025, abonamentele pentru meciurile campioanei României la volei feminin, Volei Alba Blaj, pentru sezonul 2025/2026.
Citește și: 11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc
Acestea pot fi achiziționate de către toate persoanele interesate, de la casa de bilete Alba Blaj Arena sau de pe site-ul biletesmart.ro/blaj.
Programul casei de bilete, până în 5 septembrie 2025, este între orele 14.00 și 18.00.
Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C și 1700 de lei (inclusiv parcare) pentru Sectorul Oficial. Abonamentul va fi valabil pentru toate meciurile (interne și internaționale) programate în Alba Blaj Arena în sezonul 2025/2026 (septembrie 2025 – mai 2026). (V.A.)
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Vlad Paștiu (CSM Unirea Alba Iulia), pe locul 3 la categoria cadeți la Astra Trail XCO
Vlad Paștiu (CSM Unirea Alba Iulia), pe locul 3 la categoria cadeți la Astra Trail XCO Performanță demnă de remarcat a tânărului Vlad Paștiu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. Citește și: FOTO: La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învingători la […]
FOTO | Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă
Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă Roxana Bocăniciu, o tânără fotbalistă din județul Alba, a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă 2025. Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din […]
A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu, într-o zi specială
A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu În derby-ul rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal din Alba, CS Ocna Mureș a câștigat cu 3-2 partida din deplasare, de la Galtiu, cu Viitorul Sântimbru. Citește și: Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
DSVSA Alba: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri
Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri...
Sindicatele amenință cu boicotul, dar ministrul Educației îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie!”
Sindicatele din Educație amenință cu boicotul orelor, însă ministrul îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie,...
Știrea Zilei
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premierul Ilie Bolojan
303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premier Ilie Bolojan...
Curier Județean
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina Pe latura de...
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...