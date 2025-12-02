FOTO | Avansări în grad la ISU Alba cu ocazia Zilei Naționale a României: Patru subofițeri, promovați înainte de termen pentru rezultate remarcabile

Avansări în grad la ISU Alba cu ocazia Zilei Naționale a României: Patru subofițeri, promovați înainte de termen pentru rezultate remarcabile

Cu prilejul Zilei Naționale a României, patru subofițeri au fost recompensați pentru profesionalismul și dedicarea lor, fiind avansați în grad înainte de termen.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, patru subofițeri care s-au distins prin modul de îndeplinire al atribuțiilor au fost avansați în gradul următor, înaintea împlinirii stagiului minim în grad.

„Această distincție nu reprezintă doar o schimbare a treselor de pe epoleți, ci confirmarea profesionalismului și a implicării de care au dat dovadă în misiunile de zi cu zi.

Felicitări tuturor celor avansați!” – au transmis reprezentanții ISU Alba.

