FOTO | Avansări în grad la ISU Alba cu ocazia Zilei Naționale a României: Patru subofițeri, promovați înainte de termen pentru rezultate remarcabile
Cu prilejul Zilei Naționale a României, patru subofițeri au fost recompensați pentru profesionalismul și dedicarea lor, fiind avansați în grad înainte de termen.
Cu ocazia Zilei Naționale a României, patru subofițeri care s-au distins prin modul de îndeplinire al atribuțiilor au fost avansați în gradul următor, înaintea împlinirii stagiului minim în grad.
„Această distincție nu reprezintă doar o schimbare a treselor de pe epoleți, ci confirmarea profesionalismului și a implicării de care au dat dovadă în misiunile de zi cu zi.
Felicitări tuturor celor avansați!” – au transmis reprezentanții ISU Alba.
