Pensionare la Spitalul Municipal Aiud: Dr. Horea Nistea și-a încheiat activitatea. Cine preia consultațiile

Doctorul Horea Nistea și-a încheiat activitatea în cadrul Ambulatorului de Specialitate la Spitalul Municipal Aiud, pensionându-se. Anunțul a fost făcut de instituţia medicală, printr-o postare pe o rețea de socializare.

Astfel, doctorul Both Benedict va asigura în continuare consultațiile în cadrul Ambulatoriului de Specialitate în fiecare zi de luni pentru specialitatea Psihiatrie Infantilă.

,,Vă aducem la cunoștință faptul că Dl dr. Horea Nistea și-a încheiat activitatea în cadrul Ambulatorului de Specialitate odată cu pensionarea. Cu această ocazie îi mulțumim pentru activitatea desfășurată în cadrul spitalului nostru și pentru grija acordată pacienților de-a lungul anilor.

Totodată, avem plăcerea de a-i ura bun venit domnului doctor Both Benedict, care va asigura consultațiile în cadrul Ambulatoriului de Specialitate în fiecare zi de luni pentru specialitatea Psihiatrie Infantilă”, se arată într-un mesaj publicat de Spitalul Municipal Aiud.

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