Ministrul Apărării, Radu Miruță, dorește ca militarii să primească salarii mai mari: ,,Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dorește ca militarii să primească salarii mai mari: ,,Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că dorește creșterea salariilor personalului din sistem, argumentând că Armata nu mai este atractivă pentru noii angajați din cauza veniturilor considerate prea mici.
Oficialul subliniază că România are nevoie nu doar de investiții în dotări prin programul SAFE, ci și de resursă umană suficientă pentru a susține sistemul de apărare.
”Este un spor de operaționalizare, așa se numește. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%. El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem, pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salarii mai mici. I se spune spor, că așa i s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariul, mă rog, suma pe care militarii armatei române o primesc și e foarte în regulă.”, a spus Radu Miruță, al TVR INfo.
Premierul desemnat, Eugen Tomac a afirmat că există nemulțumiri și îngrijorări în rândul mai multor categorii sociale cu privire la actuala formă a proiectului. „Cred că legea salarizării trebuie rediscutată profund”, a declarat premierul desemnat. El a apreciat activitatea Ministerului Muncii și a echipei care a lucrat la proiect, dar a susținut că varianta actuală nu răspunde pe deplin obiectivelor urmărite.
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