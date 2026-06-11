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Eugen Tomac despre relația sa cu Statele Unite: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump”

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

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ALBA FEST 2026

Eugen Tomac despre relația sa cu Statele Unite: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, 10 iunie 2026, la B1 TV, că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii trebuie să rămână una dintre principalele priorități ale României.

Acesta a subliniat că, de-a lungul anilor, și-a construit relații solide în mediul politic american, inclusiv cu persoane apropiate președintelui Donald Trump.

Eugen Tomac a afirmat că este implicat de peste 20 de ani în proiecte susținute de instituții americane și că a efectuat numeroase deplasări în SUA în ultimii ani. El a susținut că orice lider politic are obligația de a valorifica în beneficiul țării contactele și relațiile externe pe care le dezvoltă.

„Relația mea cu Statele Unite este una specială și cred că este esențial ca fiecare politician să folosească aceste conexiuni în interesul României”, a declarat premierul desemnat.

În același context, Eugen Tomac a dezvăluit că a participat în repetate rânduri la evenimente organizate în jurul lui Donald Trump și că a fost prezent inclusiv la reședința liderului american.

„Am fost la reședința președintelui Donald Trump anul acesta, anul trecut, în timpul campaniei electorale, dar și în urmă cu doi ani”, a precizat el.

Descriindu-se drept un „european pro-american”, Eugen Tomac a pledat pentru consolidarea relațiilor dintre România și Statele Unite, apreciind că o cooperare cât mai strânsă cu Washingtonul este în interesul strategic al țării.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor privind prioritățile viitorului Executiv și direcția de politică externă pe care ar urma să o adopte România.

sursa: Mediafax

foto – cu rol ilustrativ

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