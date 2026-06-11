Eugen Tomac despre relația sa cu Statele Unite: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump”
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Ministrul Apărării, Radu Miruță, dorește ca militarii să primească salarii mai mari: ,,Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%” Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că dorește creșterea salariilor personalului din sistem, argumentând că Armata nu mai este atractivă pentru noii angajați din cauza veniturilor […]
Kievul demontează teoria că ,,România a sărăcit din cauza Ucrainei”. Ajutorul financiar acordat nu putea duce țara în faliment: Ce spun despre problemele economice din țara noastră
Kievul demontează teoria că ,,România a sărăcit din cauza Ucrainei”. Ajutorul financiar acordat nu putea duce țara în faliment: Ce spun despre problemele economice din țara noastră Centrul pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională din Ucraina (SPRAVDI) a respins informațiile potrivit cărora România ar fi ajuns în faliment din cauza sprijinului financiar acordat Ucrainei, catalogând […]
11-12 iunie 2026 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, vijelii cu rafale de 70…90 km/h și grindină
11-12 iunie 2026 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, vijelii cu rafale de 70…90 km/h și grindină Meteorologii ANM au emis joi dimineața o atenționare meteo cod portocaliu de furtuni, instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ, valabilă în Alba, în intervalul 11.06.2026 ora 12.00 pana in 12.06.2026 ora 10.00. Fenomene meteo așteptate […]
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Actualitate
Eugen Tomac despre relația sa cu Statele Unite: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump”
Eugen Tomac despre relația sa cu Statele Unite: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump” Premierul desemnat, Eugen Tomac, a...
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dorește ca militarii să primească salarii mai mari: ,,Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dorește ca militarii să primească salarii mai mari: ,,Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în...
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Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”
Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru...
FOTO | ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert
ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90...
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FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom
ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom Un...
FOTO | Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent”
Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și...
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Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
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