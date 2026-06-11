Asociația Cetatea viitorului, invitație la colaborare pentru asociațiile de proprietari din Alba Iulia și județul Alba, pentru analizarea unor proiecte privind eficiența energetică a blocurilor și reducerea costurilor cu energia

Asociația Cetatea viitorului – Alba Iulia, CUI 53110551, dorește să inițieze colaborări cu asociații de proprietari din Alba Iulia și județul Alba, pentru analizarea unor proiecte privind eficiența energetică a blocurilor, reducerea costurilor cu energia, utilizarea soluțiilor regenerabile și dezvoltarea unor comunități energetice locale.

Inițiativa vizează identificarea asociațiilor interesate de pregătirea unor proiecte care ar putea accesa, după caz, granturi europene, naționale sau locale.

În etapa inițială, colaborarea are caracter de informare, analiză și dialog preliminar, fără obligații financiare pentru proprietari.

Asociațiile interesate pot contacta:

Claudiu Viorel Raica

Asociația CETATEA VIITORULUI – Alba Iulia

CUI: 53110551

E-mail: [email protected]

Telefon: +40756407749

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