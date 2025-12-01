LIVE VIDEO | Parada militară din Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Peste 1000 de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș, avioane F16 și elicoptere survolează cerul

Parada militară din Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Peste 1000 de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș, avioane F16 și elicoptere survolează cerul

Peste 1000 de militari, tehnică de luptă defilează astăzi, de 1 Decembrie 2025, pe străzile din Alba Iulia, iar avioane și elicoptere survolează cerul municipiului cu ocazia Zilei Naționale a României.

Parada militară de Ziua Națională a României are oc pe b-dul „1 Decembrie 1918” din municipiul Alba Iulia, cu participarea a peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, dar și elicoptere și avioane F16.

Ceremonia militară a început a ora 14.00 cu defilarea de trupe și tehnică de luptă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a 18 detașamente de defilare pe jos (peste 1.000 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”), precum și a personalului din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

Defilează, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre (vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Totodată, din dispozitivul de defilare fac parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

