VIDEO | IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie

IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie

În acest an, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va participa la parada militară, cu 17 polițiști și 6 autospeciale folosite în misiunile speciale, în cele de creștere a siguranței traficului rutier, menținere a ordinii si siguranței publice și în activitățile de cercetare a campului infracțional.

Cetățenii care vor lua parte la manifestările publice din Alba Iulia, prilejuite de Sărbătorirea Zilei Naționale a României, sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri și să parcheze doar în locurile special amenajate.

IPJ Alba recomandă cetățenilor să-și asigure autoturismele, să nu consume băuturi alcoolice în exces și să nu se lase antrenați în dispute sau altercații, să fie atenți la bunurile de valoare pe care le au asupra lor și să-și supravegheze copiii.

„La mulți ani, România, La mulți ani, tuturor românilor!” – transmit reprezentanții IPJ Alba.

