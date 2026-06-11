FRF, poziție oficială după scandalul „CSL Ștefăneștii de Jos”: a sesizat Comisia de Disciplină! CSM Unirea Alba Iulia a depus memoriu la TAS!

FRF, poziție oficială după scandalul „CSL Ștefăneștii de Jos”: a sesizat Comisia de Disciplină! CSM Unirea Alba Iulia a depus memoriu la TAS! Cartoful fierbinte din Curtea Federației Române de Fotbal!

Federația Română de Fotbal a făcut primele precizări oficiale, după dezvăluirile publicate de GSP despre clubul CSL Ștefăneștii de Jos. FRF anunță că va sesiza Comisia de Disciplină pentru documente „false sau falsificate”. Administrația Burleanu nu explică însă de ce cazul a fost ascuns și de ce jucătorul David-Andrei Dănăilă a fost audiat din nou la două zile după decizia de depunctare.

CONTEXT:

Pe 3 iunie, FRF a depunctat clubul CSL Ștefăneștii de Jos cu două puncte, din cauza unor restanțe financiare către jucătorul David-Andrei Dănăilă

Decizia de depunctare NU a fost publicată pe site-ul FRF și nici NU a fost pusă în aplicare, deși a fost comunicată părților!

CSL Ștefăneștii de Jos a promovat direct în Liga 2, dar dacă s-ar fi aplicat depunctarea, ar fi trebuit să joace două meciuri de baraj;

Tot scandalul capătă conotații penale, după ce fotbalistul Dănăilă a înștiințat FRF că a semnat pe 4 iunie, la o zi după depunctare, acte false, antedatate!

Pe 9 iunie, CSM Unirea Alba Iulia, club care a ratat promovarea în L2 la baraj, a decis să meargă la TAS și să conteste barajele!

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FRF, prima reacție în scandalul cu CSL Ștefăneștii de Jos și barajele de promovare

La cinci zile de la publicarea pe GSP.ro dezvăluirilor despre cei de la CSL Ștefăneștii de Jos, FRF a oferit prima reacție.

Instituția condusă de Răzvan Burleanu a publicat un comunicat pe site-ul oficial. La începutul acestuia, „Federația Română de Fotbal asigură opinia publică de faptul că organizarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 2 a fost efectuată cu respectarea strictă a tuturor normelor regulamentare aplicabile, precum și în deplină concordanță cu deciziile organismelor jurisdicționale competente”.

Trebuie precizat de la început că CSL Ștefăneștii de Jos fusese sancționat cu o depunctare de două puncte, ceea ce nu i-ar mai fi adus promovarea directă din Liga 3. Exista o decizie clară a Comisiei de Disciplină, comunicată părților, care însă nu a fost pusă în aplicare și nici făcută publică!

FRF sesizează Comisia de Disciplină

În precizările FRF se mai arată că „având însă în vedere că aspectele semnalate fac obiectul unui caz aflat în mod oficial pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, cu termen de soluționare stabilit pentru data de 17 iunie 2026, Federația nu va furniza detalii suplimentare în acest moment”.

Instituția motivează că „această conduită este necesară pentru a nu interfera în niciun fel cu activitatea și independența organismului jurisdicțional. Toate clarificările necesare vor fi oferite public ulterior termenului menționat”.

Totuși FRF anunță că „va formula către Comisia de Disciplină și Etică o sesizare în temeiul art. 59 din Regulamentul Disciplinar”.

Motivul îl reprezintă chiar dezvăluirile publicate de GSP.ro privind actele false, antedatate de către CSL Ștefăneștii de Jos, pe care David-Andrei Dănăilă le-a denunțat atât în fața Comisiei, prin videoconferință, la 5 iunie, cât și prin documente transmise membrilor Comisiei de Disciplină.

„Acest demers are ca scop verificarea și sancționarea oricăror fapte ce pot constitui abateri disciplinare”, mai punctează FRF.

Ce spune articolul 59 din Regulamentul Disciplinar

Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, emite un document fals/ incorect sau falsifică un document autentic/original, emite un document dublu ori foloseşte documente incorecte/ neadevarate, false sau falsificate, pentru a obtine un avantaj de orice natura pentru sine sau pentru altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 2 ani.

Dacă autorul este un oficial, organul jurisdicţional îl va sancţiona cu interzicerea desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal pentru 2 ani.

Președintele George Daniel Bozieru riscă doi ani de suspendare

Ce înseamnă asta? Că, în acest moment, Comisia de Disciplină a fost sesizată verbal și în scris de jucătorul David-Andrei Dănăilă cu privire la presupuse falsuri în acte realizate de reprezentanții echipei ilfovene, toate documentele fiind semnate de președintele George Daniel Bozieru, care riscă acum doi ani de suspendare din fotbal.

George Bozieru, în trecut în organigrama lui Dinamo

„Confirm că am încasat sumele menționate în cele trei chitanțe (5.000 lei, 5.000 lei și, respectiv, 2.000 lei – în cuantum total de 12.000 lei); precizez însă că plata efectivă s-a realizat integral la data de 04.06.2026, astfel cum am arătat și verbal în fața Onoratei Comisii”, scria Dănăilă în documentele trimise FRF.

Adăugând că „Refuz în mod expres să particip la orice formă de încălcare a regulamentelor sportive prin semnarea unor înscrisuri cu o dată care nu corespunde realității faptice, motiv pentru care înțeleg să aduc această împrejurare la cunoștința Comisiei, pentru deplina sa informare”.

Dănăilă a mai precizat că „nu sunt de acord cu antedatarea acestor înscrisuri, în sensul în care documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datei reale a semnării”.

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Transparență, dar nu prea! Întrebări la care FRF nu răspunde. De ce a ascuns depunctarea?

La finalul precizărilor, FRF notează că „Federația Română de Fotbal își menține angajamentul ferm față de respectarea principiilor de fair-play, transparență și legalitate, organizarea tuturor competițiilor FRF fiind efectuată în deplină concordanță cu acestea”.

Precizările administrației Burleanu nu lămuresc însă de ce speța nu s-a aflat pe lista ședințelor publicată pe site-ul FRF și de ce nu a fost făcută publică sancțiunea comunicată părților printr-un document semnat și ștampilat de Elena Cochet.

În care se arată clar că FRF sancționează „CSL Ștefăneștii de Jos cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători (…) și scăderea de puncte (…), respectiv depunctarea cu două puncte pentru perioada 13.05.2026 – 27.05.2026”.

Mai mult, FRF nu explică de ce jucătorul a fost audiat din nou pe 5 iunie, la o zi după ce a semnat, potrivit propriilor declarații, actele considerate false, în condițiile în care Comisia de Disciplină anunțase deja următorul termen pentru 17 iunie.

Sursa: Gazeta Sporturilor (integral articolul publicat pe gsp.ro)

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