FOTO: Atomic Beach Volleyball Cup, a cincea ediție, cu 14 echipe la start, o competiție de neuitat

Atomic Beach Volleyball Cup, a cincea ediție, cu 14 echipe la start, o competiție de neuitat

După 6 zile petrecute pe Plaja Laguna din Mangalia, cea de-a V-a ediție a Atomic Beach Volleyball Camp & Cup a ajuns la final.

După faza grupelor, s-a trecut la turneele Gold și Silver, un format care a oferit meciuri echilibrate și spectaculoase

Trofeele ediției 2026 au fost câștigate de echipa Pisicile de Mare, formată din Cătălina Rațiu-Andreea Pripon, la categoria Elită Gold, și de echipa Delfinii, formată din Anastasia Brumar și Alesia Grama, la categoria Perspectivă Gold.

„Dincolo de clasamente și medalii, adevărata victorie a fost spiritul de echipă, prieteniile consolidate și bucuria de a practica voleiul într-un cadru special. Mulțumim sportivelor pentru implicare și atitudine și părinților pentru încredere și susținere„, transmite Dan Balu (Atomic Blaj)