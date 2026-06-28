Sport

FOTO: Atomic Beach Volleyball Cup, a cincea ediție, cu 14 echipe la start, o competiție de neuitat

Dan HENEGAR

Publicat

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Atomic Beach Volleyball Cup, a cincea ediție, cu 14 echipe la start, o competiție de neuitat

După 6 zile petrecute pe Plaja Laguna din Mangalia, cea de-a V-a ediție a Atomic Beach Volleyball Camp & Cup a ajuns la final.

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Competiția Atomic Beach Volleyball Cup a reunit la start 14 echipe, împărțite inițial în categoriile Elită (2012–2013) și Perspectivă (2014–2016).
După faza grupelor, s-a trecut la  turneele Gold și Silver, un format care a oferit meciuri echilibrate și spectaculoase
Clasamentul final
*ELITĂ GOLD: Locul I – Pisicile de Mare (Ratiu Cătălina, Pripon Andreea), Locul II – Perlele Mării (Gazsi Nadia Maria, Bălău Antonia), Locul III – Marinarele (Mihălțan Raluca, Mărginean Maria), Locul IV – Haos Duo (Magyari Rebeca, Pușca Antonia)
*ELITĂ SILVER: Locul I – Divele (Gruița Carla Selin, Irina Cleja), Locul II – Bombele (Mărginean Luisa Maria, Zoldi Ecaterina Maria), Locul III – Stelar Duo (Apetrei Izabela, Costea Inna)
*PERSPECTIVĂ GOLD: Locul I – Delfinii (Brumar Maria Anastasia, Grama Alesia Ioana), Locul II – Meduzele (Nemeș Maia, Gassner Sianna), Locul III – Scoicile Marine (Bălău Mara, Velicea Alessia), Locul IV – SunnyBall (Mihălțan Diana, Magyari Timeea)
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*PERSPECTIVĂ SILVER: Locul I – Coralii (Tătar Maya, Isfan Sara), Locul II – Girls Shark (Răileanu Sofia, Moldovan Delia), Locul III – Sirenele (Morariu Elisa, Grama Ilinca)/

Trofeele ediției 2026 au fost câștigate de echipa Pisicile de Mare, formată din Cătălina Rațiu-Andreea Pripon, la categoria Elită Gold, și de echipa Delfinii, formată din Anastasia Brumar și Alesia Grama, la categoria Perspectivă Gold.
Dincolo de clasamente și medalii, adevărata victorie a fost spiritul de echipă, prieteniile consolidate și bucuria de a practica voleiul într-un cadru special. Mulțumim sportivelor pentru implicare și atitudine și părinților pentru încredere și susținere„, transmite Dan Balu (Atomic Blaj)
Foto: Atomic Blaj

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