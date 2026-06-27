VIDEO | Cum au fost pe scurt serile lungi de la AlbaFest 2026: „3 zile, vibe-uri full, oameni faini, piese pe repeat și amintiri”
Cum au fost pe scurt serile lungi de la AlbaFest 2026: „3 zile, vibe-uri full, oameni faini, piese pe repeat și amintiri”
Organizatorii AlbaFest 2026 au făcut public, în seara zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, un filmuleț de 2 minute și 34 de secunde care rezumă serile muzicale lungi de la AlbaFest 2026.
„3 zile, vibe-uri full, oameni faini, piese pe repeat și amintiri care chiar dau FOMO”, este comentariul succint care însoțește acest clip video post-eveniment.
Ediția cu numărul 11 de AlbaFest și-a confirmat și la ediția 2026 statutul de principal eveniment muzical al verii din Alba Iulia, reunind mii de spectatori în Piața Cetății.
Prima seară a adus în fața publicului concertele susținute de Alternosfera, Compact, Direcția 5 și Dublu Click, într-o atmosferă dominată de rock și pop-rock. A doua seară a fost marcată de show-urile susținute de Paraziții, Lidia Buble, Erika Isac și Mandinga, care au ridicat energia festivalului la un nivel maxim.
În ultima seară, publicul a cântat alături de INNA, Holy Molly, Mario și Acoustic Boyz, iar festivalul s-a încheiat cu tradiționalul spectacol de artificii.
Prin diversitatea artiștilor și prezența numeroasă a publicului, AlbaFest 2026 a oferit una dintre cele mai apreciate ediții ale evenimentului.
AlbaFest 2026 a fost organizat de Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia.
Festivalul s-a desfășurat în perioada 12–14 iunie 2026.
foto: AlbaFest / Ionuț Văidean
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