Primăria Alba Iulia angajează o firmă pentru reparații pe repede înainte la birourile din sediul central

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție directă pentru executarea unor lucrări de reparații curente la birourile din sediul central. Invitația de participare nr. 77673 a fost aprobată de primarul Gabriel Pleșa joi, 25 iunie 2026, iar finanțarea este asigurată integral din bugetul local.

Condiții de participare și termene limită

Firmele interesate trebuie să depună ofertele în plic închis la Registratura Primăriei sau să le trimită prin e-mail până joi, 2 iulie 2026, inclusiv. Atribuirea se va face pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Conform documentației oficiale, constructorul selectat va trebui să finalizeze toate lucrările în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere. Prețul ofertat rămâne ferm în lei pe toată durata contractului, nefiind acceptată actualizarea acestuia.

Lucrările prevăzute în proiect

Toate detaliile tehnice sunt incluse în caietul de sarcini nr. 75035/19.06.2026 și în listele cu cantități de lucrări (Formularul F3). Principalele intervenții solicitate sunt:

Înlocuirea ușilor: Se vor demonta ușile vechi și se vor monta uși interioare noi din PVC. De asemenea, ușa exterioară va fi înlocuită cu una din profil de aluminiu de culoare verde, dotată cu barieră termică, amortizor și mânere tip bară pe ambele fețe.

Se vor demonta ușile vechi și se vor monta uși interioare noi din PVC. De asemenea, ușa exterioară va fi înlocuită cu una din profil de aluminiu de culoare verde, dotată cu barieră termică, amortizor și mânere tip bară pe ambele fețe. Finisaje interioare: Sunt planificate vopsitorii lavabile antimucegai și amorsarea suprafețelor pe o zonă de 87 mp.

Sunt planificate vopsitorii lavabile antimucegai și amorsarea suprafețelor pe o zonă de 87 mp. Tavane și compartimentări: Se vor monta tavane casetate din gipscarton și un perete de compartimentare antifonic tip Rigips (dublu placat, cu vată minerală de 10 cm). Pentru crearea de goluri, se va sparge 1 mc de zidărie existentă.

Se vor monta tavane casetate din gipscarton și un perete de compartimentare antifonic tip Rigips (dublu placat, cu vată minerală de 10 cm). Pentru crearea de goluri, se va sparge 1 mc de zidărie existentă. Instalații electrice și climatizare: Proiectul include montarea unui panou de iluminat tip LED de 50W (înlocuind lămpile fluorescente), refacerea unor cablaje, montarea de prize și întrerupătoare, precum și verificarea și repararea agregatului de aer condiționat existent.

Garanții și modalități de plată

Pentru încheierea contractului, operatorii economici trebuie să prezinte certificatul constatator ONRC și o serie de declarații pe proprie răspundere privind neîncadrarea în motive de excludere sau conflict de interese.

Autoritatea contractantă solicită o garanție de bună execuție de 5% din valoarea fără TVA a contractului, iar perioada de garanție a lucrărilor este de minimum 24 de luni de la recepție. Plata se va efectua în contul de trezorerie al executantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul în care facturile electronice sunt disponibile în sistemul RO e-Factura.

foto – sediul central al Primăriei Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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