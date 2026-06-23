23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
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Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai apreciate băuturi tradiționale românești, obținută prin macerarea vișinelor în alcool și zahăr. Cu o aromă intens fructată, o culoare rubinie spectaculoasă și un gust echilibrat între dulce și acrișor, vișinata este prezentă de generații în […]
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale anului: solstițiul de vară, clipa în care Soarele atinge punctul cel mai înalt pe bolta cerească pentru observatorii din emisfera nordică. Duminică, 21 iunie 2026, la ora 11:24, […]
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global Pe 18 iunie este marcată la nivel internațional Ziua gastronomiei durabile (Sustainable Gastronomy Day), o inițiativă susținută de Organizația Națiunilor Unite prin FAO și UNESCO, menită să atragă atenția asupra impactului pe […]
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VIDEO | Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier”
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier” Președintele PSD,...
23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii Institutul...
Știrea Zilei
Directorul general și directorul economic de la Fabrica de Arme Cugir, în preaviz de 60 de zile. Consiliul de administrație pregătește numirea unor directori interimari. Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor
Directorul general și directorul economic de la Fabrica de Arme Cugir, în preaviz de 60 de zile. Consiliul de administrație...
Revoluție pe harta transportului din Alba: Consiliul Județean „redesenează” traseele și orarele de autobuz pentru zeci de mii de călători
Revoluție pe harta transportului din Alba: Consiliul Județean „redesenează” traseele și orarele de autobuz pentru zeci de mii de călători...
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UPDATE FOTO | Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud
Accident GRAV pe autostrada A10, Sebeș-Turda: O persoană rănită după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe sensul de mers Decea-Aiud...
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 7: Două mașini s-au ciocnit în apropiere de Cugir
ACCIDENT pe DN 7: Două mașini s-au ciocnit în apropiere de Cugir Un accident rutier a avut loc marți seara,...
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Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...