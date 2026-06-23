23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”

Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”

În fiecare an, în noaptea de 23 spre 24 iunie, satul românesc retrăiește una dintre cele mai vechi și mai fascinante sărbători ale sale: Noaptea de Sânziene. Învăluită în mister, legende și ritualuri transmise din generație în generație, această noapte este considerată un moment de graniță între lumea văzută și cea nevăzută, când forțele naturii ating apogeul, iar cerurile se deschid pentru cei curați la suflet.

Sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută în multe regiuni și sub numele de Drăgaica, este celebrată pe 24 iunie, în aceeași zi în care creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Deși a fost integrată în calendarul creștin, originea sa este mult mai veche, fiind asociată cu străvechi ritualuri solare, cu fertilitatea pământului și cu ciclurile naturii.

Zânele Sânziene și puterea lor asupra lumii

În imaginarul popular românesc, Sânzienele sunt descrise ca niște fecioare de o frumusețe rară, zâne ale câmpurilor și pădurilor, care dansează în hore nevăzute în lumina lunii. Ele aduc rod bogat, sănătate și noroc oamenilor care le respectă ziua, însă pot deveni aspre și răzbunătoare dacă tradițiile sunt ignorate. Se spune că ele pot stârni furtuni, grindină sau pot lua puterea plantelor de leac.

Legenda spune că în această noapte florile și ierburile își dobândesc cele mai puternice virtuți vindecătoare. De aceea, oamenii ieșeau înainte de răsărit pentru a culege flori de sânziene, pe care le împleteau în coronițe folosite pentru protecția gospodăriei, sănătate și aflarea destinului.

Ritualuri de dragoste și aflarea ursitului

Noaptea de Sânziene este, înainte de toate, o sărbătoare a iubirii și a fertilității. Tinerele fete își puneau flori de sânziene sub pernă, în speranța că își vor visa viitorul soț. În alte zone, coronițele împletite erau aruncate pe acoperișul casei: dacă rămâneau acolo, era semn de noroc, viață lungă și împlinire; dacă alunecau, era considerat un semn nefavorabil.

Tot în dimineața de după Sânziene, roua culeasă de pe iarbă era privită ca având puteri magice. Oamenii se spălau cu ea pentru frumusețe, sănătate și întinerire, crezând că natura oferă în această zi daruri aparte.

Sânzienele în România de astăzi

Deși lumea modernă a schimbat multe dintre obiceiurile satului tradițional, Noaptea de Sânziene continuă să fascineze. În numeroase comunități rurale încă se păstrează obiceiul culesului florilor, al împletirii coronițelor și al petrecerilor câmpenești. Data de 24 iunie a devenit, de asemenea, și Ziua Universală a Iei, o celebrare a portului tradițional românesc și a identității culturale.

O moștenire vie a spiritualității românești

Noaptea de Sânziene rămâne una dintre cele mai poetice și enigmatice sărbători ale patrimoniului popular românesc. La granița dintre credință, mit și natură, ea vorbește despre legătura profundă dintre om și pământ, despre speranța în iubire, puterea vindecătoare a plantelor și dorința ancestrală de a descifra tainele destinului.

În fiecare an, când se apropie miezul nopții de 23 iunie, legenda spune că Sânzienele își încep din nou dansul nevăzut prin poieni și păduri, amintind oamenilor că, măcar pentru o noapte, lumea păstrează încă loc pentru magie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)